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11:31 29.06.2023

Третина українців перевіряють новини щогодини — опитування Rakuten Viber

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Третина українців перевіряють новини щогодини — опитування Rakuten Viber

Опитування Rakuten Viber показало, що 39% українців проводять у смартфоні 4-6 годин на день, йдеться в офіційному повідомлені прес-служби Rakuten Viber в Україні в четвер. Ще третина респондентів (35%) перебувають в онлайні лише 1-2 години, відзначаючи, що зайняті іншими справами. 26% опитаних проводять у мережі приблизно 2-4 години протягом дня.

На питання "як часто користувачі гортають стрічку новин або перевіряють канали" 41% респондентів відповіли, що моніторять останні події 1-2 рази на день. Майже третина опитаних (27%) перевіряють новини щонайменше 1 раз на годину, 12%  впевнені, що одного разу на день достатньо для того, щоб не пропустити нічого важливого, а 8% проглядають новини лише під час повітряних тривог. До того ж, 10% респондентів не читають новини взагалі.

В опитуванні в офіційному каналі Viber Україна взяли участь більше 70 тисяч користувачів.

 

 

Теги: #viber #rakuten

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