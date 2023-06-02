В Україні запустили іномовне ЗМІ англійською мовою The Gaze

В Україні запустили іномовне ЗМІ англійською мовою, яке називається The Gaze, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Представляємо The Gaze - обіцяне українське іномовлення англійською мовою. ДП "МПІУ" запускає The Gaze, щоб знайомити західну аудиторію з феноменом країн нової Європи та України як її складової, з її людьми, історією, природою, культурою, політикою, економікою та впливом на глобальне майбутнє. Нова платформа поєднуватиме топові новини, репортажі, розважальний контент, аналітичні матеріали та стримінгові формати", - написав Ткаченко в телеграм-каналі.

За його словами, ключове завдання The Gaze - стати тим інформаційним простором, де українські наративи, герої, історії будуть органічно представлені через теми й цінності, цікаві та зрозумілі широкій аудиторії західного світу, для якого частина Європи на схід від Берліна поки що залишається terra incognita.

"Зараз, коли навколо України сконцентрована така кількість уваги від усього світу, заснування таких проєктів відіграє важливу роль, даючи нам змогу розповісти про нашу культури та історію якомога більше, щоб нас впізнавали не лише як країну, що воює з Росією, а як невід'ємну та цікаву частину європейської спільноти", - заявив міністр.

Із проєктом The Gaze можна ознайомитися на сайті: https://thegaze.media/, а також на ютуб-каналі: https://www.youtube.com/@TheGazeDigitalPlatform