"Укрпошта" з 1 липня припиняє приймання та доставку бандеролей

"Укрпошта" на виконання вимог закону України "Про поштовий зв'язок", який набув чинності з 25 травня, не прийматиме та не доставлятиме з 1 липня бандеролі.

Як повідомила пресслужба оператора поштового зв'язку в четвер, як альтернативу клієнтам пропонують зробити необхідні відправлення у формі листів, дрібних пакетів і посилок.

"Однією зі змін, згідно з новим законом "Про поштовий зв'язок", націлених на спрощення продуктової лінійки послуг поштового зв'язку, є скасування бандеролей. Таким чином, з 1 липня 2023 року "Укрпошта" більше не прийматиме та не доставлятиме бандеролі", - повідомила пресслужба.

Клієнтів, які придбали марки для відправки бандеролей територією України або за кордон, закликають використати їх до 1 липня.

Зазначається, що скасування бандеролей не позначиться на гаманцях клієнтів, оскільки альтернативою їм можуть бути листи, дрібні пакети і посилки. Доставка по Україні бандеролі вагою до 0,25 кг коштує стільки ж, скільки і доставка листа аналогічної маси, тобто 18 грн (без ПДВ) для непріоритетного і 22,5 грн (без ПДВ) для пріоритетного відправлення. Доставка листа і бандеролі вагою до 1 кг коштує 36,45 грн (без ПДВ), а вагою до 2 кг - від 48 до 60 грн (без ПДВ).

"Зручність використання інших видів відправлень, порівняно з бандеролями, клієнти відчують уже під час реєстрації першого відправлення: реєстрація посилки, листа чи дрібного пакета займає менше часу, оскільки не потрібно клеїти марки для оплати. Крім того, їх, на відміну від бандеролей, можна оформити в будь-який зручний час в "Особистому кабінеті", що скорочує час на перебування у відділенні", - наголошується в повідомленні "Укрпошти".

На міжнародних напрямках альтернативою бандеролям буде "Дрібний пакунок PRIME", який з 1 червня буде доступний і для відправлень до США. Ця поштова послуга спеціально розроблена для формату продажу в інтернеті та діє у 67 країнах, зокрема, Канаді, Великій Британії, Німеччині, Австралії. Оформити послугу можна в усіх онлайн-сервісах "Укрпошти", в "Особистому кабінеті" та мобільному додатку або в системі АРІ. Її вартість на 8% менша порівняно з "Дрібним пакетом рекомендованим", який використовують 80% відправників з України.

Серед нововведень: легалізація поштоматів для "Укрпошти" та дозвіл на використання електронних марок. Крім того, передбачено, що місця міжнародного поштового обміну (ММПО) тепер будуть закріплені лише за операторами ММПО, які внесені до реєстру Всесвітнього поштового союзу. Це додатковий інструмент для посилення боротьби з контрабандою, вважають в "Укрпошті".

Закон визначає список універсальних послуг, граничну вартість яких встановлює держава, а саме: внутрішніх простих і зареєстрованих листів без оголошення цінності (рекомендованих) масою до 50 грамів та поштові картки. Також встановлюється фіксована кількість універсальних послуг, які надаватиме призначений поштовий оператор. Він не отримуватиме компенсацію за надання універсальних поштових послуг, але буде зобов'язаний надавати їх по всій території країни.

В "Укрпошті" вважають, що новий закон створює підґрунтя для впровадження нових послуг, пов'язаних з IT-технологіями, зокрема, нових способів оплати та способів доставки відправлень. Згідно з його нормами, "Укрпошта" матиме змогу змінювати процеси та підходи у своїй роботі, надавати клієнтам якісно новий сервіс, простий і зрозумілий. Серед іншого, документ упорядкував національне законодавство у сфері надання послуг поштового зв'язку, гармонізувавши його із законодавством ЄС, чітко розмежував функції НКРЗ, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, а також поштових операторів.

"Укрпошта" має 7,172 тис. поштових відділень в Україні та понад 46,7 тис. співробітників. Через воєнні дії компанія тимчасово втратила контроль над приблизно 12% своїх поштових відділень переважно в окупованих районах Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Держкомпанія завершила 2022 рік із чистим збитком 1 млрд 258,09 млн грн проти чистого прибутку 183,58 млн грн за 2021 рік, скоротивши виторг на 7,7% - до 10,323 млрд грн. У січні-березні 2023 року скоротила чистий збиток на 38% порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до 403,8 млн грн, збільшивши чистий дохід на 24,7% - до 2,78 млрд грн.