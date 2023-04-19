Держкомтелерадіо перевірив дотримання інтернет-книгарнями мовного законодавства

Державний комітет телебачення і радіомовлення України здійснив моніторинг 35 інтернет-магазинів, що реалізовують видавничу продукцію, щодо виконання ними вимог закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Як зазначає пресслужба комітету, відповідно до чинного законодавства книгорозповсюджувачі мають забезпечити, щоб в асортименті товару, який вони реалізують, не менше ніж 50 відсотків назв книжкових видань було державною мовою. Також вебсайти інтернет-магазинів мають бути виконані державною мовою, а за умови наявності двох чи більше мовних версій завантаження української версії має бути за замовчуванням, з обсягом і змістом інформації не меншим, ніж в іншомовних версіях.

"Результати моніторингу дозволяють констатувати відсутність відхилень від норм мовного законодавства у діяльності таких книгорозповсюджувачів, як "Книгарня Є", "Наш формат", "Фоліо", Yakaboo, Book24, "КМ-Букс", Zlatka, "СЕНС", - зазначається в повідомленні Держкомтелерадіо.

Водночас виявлено численні порушення чинного законодавства низкою інших інтернет-книгарень. Так, усупереч частині другій ст. 26 зазначеного Закону в інтернет-магазинах Grenka, LiderBooks, "Лавка Бабуїн", Bookovka, "Книжкова Лавка", GoodBooks, Bizlit, "Книгосклад", "Книжковий дім" частка книжкових видань державною мовою в загальній кількості назв книжкових видань, наявних у продажу, становить менше ніж 50%.

"Особливо показовою є ситуація в інтернет-магазині Grenka, в якому частка книжок українською мовою за різними тематичними розділами становить від 5 до 18%", - зазначили в комітеті.

На порушення абзацу 3 частини 6 ст. 27 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" версії вебсайтів книгарень "Книгосклад", Booklya, "Лавка Бабуин", Balka-Book, MyBook, що для користувачів в Україні завантажуються за замовчуванням, виконані мовою держави-агресора.

Україномовні версії вебсайтів інтернет-магазинів "Книгоград", LiderBooks, "Кращі книги", Grenka, "Лавка Бабуїн", "Одіссей", GoodBooks, Balka-Book, "Книжечка" представлені не в повному обсязі й містять менше інформації, ніж іншомовні версії, насамперед через наявність анотацій книг мовою держави-агресора і відсутність їх україномовних перекладів.

Держкомтелерадіо пропонує власникам усіх інтернет-представництв суб’єктів книгорозповсюдження якнайшвидше привести їх діяльність у відповідність до закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". У разі повторного виявлення порушень мовного законодавства Держкомтелерадіо звертатиметься для вжиття відповідних заходів до уповноваженого з захисту державної мови.