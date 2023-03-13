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17:55 13.03.2023

Російські окупанти запустили антиукраїнську рекламну кампанію у фейсбуці - Центр стратегічних комунікацій та інформбезпеки

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Російські окупанти запустили антиукраїнську рекламну кампанію у фейсбуці - Центр стратегічних комунікацій та інформбезпеки

Російські окупанти запустили чергову антиукраїнську рекламну кампанію у фейсбуці, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Центр стратегічних комунікацій зафіксував чергову інформаційну атаку росіян: у фейсбуці з анонімних каналів ворог поширює рекламу з наміром зневірити українців у перемозі. З наявних у нас даних, кампанія з розповсюдження брехні стартувала 11 березня", - ідеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що в межах зазначеної кампанії поширюються тези про те, що битва за Бахмут уже нібито програна Україною, західні держави нібито не вірять у реальну перемогу України у війні з РФ, командування Сил оборони України "вже втекло", доки "солдати відбиваються самотужки", США зменшують постачання зброї, бо нібито впіймали українську владу на крадіжці допомоги, яку їй передають.

"Окупанти хочуть підірвати довіру українського суспільства до влади, маніпулюючи нібито програною битвою за Бахмут та тим, що союзники залишать нас з ворогом напризволяще", - переконані в центрі.

Там наголошують, що Сили оборони міцно стоять у Бахмуті, а командувач Сухопутних військ Сирський постійно приїжджає на позиції ЗСУ в зазначеному районі. Водночас західні союзники продовжують постачати Україні зброю і техніку у великих обсягах, і незабаром її застосовуватимуть під час контрнаступу.

"Фейки розповсюджують через новостворені сторінки, без опису та наповнення, зазвичай мають нейтральні назви. Це дозволяє уникати додаткової уваги зі сторони Meta при проходженні модерації, адже першим етапом йде перевірка автоматизованими системами. Облікові записи, з яких створюються такі кампанії, використовують IP-адреси інших держав", - уточнюють у центрі.

Крім того, там наголошують, що провальну спробу впливу на українців видає невдалий переклад тексту з російської на українську та кремлівські терміни на кшталт "західники", "пораженські настрої".

"Як реагувати на рекламу? Відкрийте публікацію та натисніть more у її правому верхньому кутку; натисніть "Поскаржитись на публікацію more" та оберіть варіант, який найбільш точно описує порушення Норм спільноти", - підсумували в центрі.

 

Теги: #facebook #інформатака

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