Ворог запустив чергову інформатаку щодо Бахмута, щоб підняти дискусію про необхідність оборони міста й посіяти серед українців недовіру до військових рішень, - Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила про фіксацію чергової інформаційної атаки ворога щодо Бахмута, мета якої - підняти дискусію про необхідність оборони міста і посіяти серед українців недовіру до військових рішень.

"Технологія така: запускають велику кількість нібито інсайдерської інформації про нібито суперечності між військово-політичним керівництвом щодо рішень стосовно Бахмута. Тобто про те, що начебто президент, Залужний і Сирський мають різні позиції щодо рішень стосовно Бахмута. Це не так", - написала Маляр у телеграм-каналі в п'ятницю.

Також, як наголосили в Міноборони, ворог намагається дискредитувати особисто командувача Сухопутних військ і вигадує політичні підтексти військових рішень.

"Намагаються (окупанти – ІФ-У) показати, що вони своїх бережуть, а наше командування нібито не рахується з життями. Насправді все навпаки. Про що свідчить співвідношення загиблих - в них у декілька разів вище - та тактика бойових дій", - заявили в Міноборони.

За словами Маляр, мета поширення такої інформації - посіяти серед українців недовіру до військових рішень і людей, які їх ухвалюють, а також дискусію про те, чи варто захищати Бахмут.

"Роблять вони це шляхом вкидів про неважливість цього напрямку. Але зважаючи на те, скільки інформаційних зусиль і ресурсів вони в це задіяли - саме вони вважають цей напрям стратегічним", - зазначила заступниця міністра.

Також вона закликала під час війни "просто довіряти рішенням військових".