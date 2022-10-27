Чутки про вихід російських військ із Херсона є інформаційною атакою - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що інформація, поширювана в Росії, про можливий вихід із Херсона є "інформаційною операцією".

"Я не бачу, щоб вони тікали з Херсона. Це інформаційна атака, щоби ми пішли туди, перекинули війська з інших небезпечних напрямків туди. Це була інформаційна операція", - сказав він в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera, опублікованому в четвер.

"Вони не готові залишити Херсон. Але знають, що якщо ми досягнемо успіху, вони не матимуть можливості піти", - сказав Зеленський.

Він назвав переміщення населення із Херсона "театром". "Їхні найбільш підготовлені солдати на своїх місцях. Ми бачимо це і не віримо їм", – сказав президент.