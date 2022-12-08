lifecell запускає NFT-маркетплейс та колекцію токенів на підтримку України

Мобільний оператор компанія lifecell запускає NFT-маркетплейс - платформу з обміну незамінними токенами, де публікує власну благодійну колекцію.

Метою маркетплейсу NFT Talkers є збір коштів для підтримки України у боротьбі з російським агресором та підтримка художників під час війни.

"Платформа NFT Talkers об'єднає українських художників і перетворить цифрових художників на професіоналів NFT, дозволяючи їм вільно заробляти, токенізуючи свої твори. Водночас lifecell розмістив на платформі власну благодійну військово-громадянську колекцію токенів під назвою "Заряддя народовладдя» Усі отримані від продажу кошти NFT передаватиме до державного фонду на підтримку України UNITED24", - йдеться у повідомленні оператора у четвер.

Створюючи на платформі власні NFT-колекції, художники також можуть робити їх благодійними, а зібрані від продажу кошти будуть направлені до фонду UNITED24.

Майданчик працює на базі блокчейну Avalanche (AVAX). Ставка за транзакцію становить приблизно $0,02.

Реалізацію NFT-маркетплейсу lifecell здійснює у партнерстві з компанією NFT Prime.

lifecell – третій за величиною мобільний оператор України. Компанія Turkcell (Туреччина) є власницею 100% акцій ТОВ "Лайфсел".