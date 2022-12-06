Уряд Німеччини не планує вводити повну заборону обладнання Huawei

Німеччина не наслідуватиме приклад США, які ввели повну заборону на телекомунікаційне обладнання деяких китайських виробників, включно з Huawei. Представник міністерства економіки Німеччини заявив, що країна ухвалюватиме рішення про використання продукції для кожного окремого випадку.

Відносини Берліна та Пекіна стали предметом пильної уваги після вторгнення Росії до України. Ця війна наголосила на залежності німецької економіки від російських енергоносіїв і змусила чиновників із побоюванням поставитися до можливої аналогічної ситуації у торгівлі з Китаєм.

Німеччина опинилася під особливим тиском в ухваленні рішення щодо телекомунікаційного обладнання китайських виробників. Це сталося після того, як Федеральна комісія зі зв'язку США запровадила повну заборону на використання нового обладнання Huawei та ZTE (000063.SZ) як такого, що становить "неприйнятний ризик" для національної безпеки країни.

Стратегічний документ міністерства економіки Німеччини , що складається зі 104 сторінок, містить докладні рекомендації щодо посилення контролю за використанням IT-компонентів, вироблених у певних країнах. У документі згадується федеральний закон 2020 року, що диктує високі стандарти виробникам телекомунікаційного обладнання мереж наступного покоління, включно з Huawei. Цей закон також визначає межі співпраці з виробниками.

Згідно з вищезазначеним законом, певні IT-компоненти або компанії-виробники в цілому можуть потрапити під заборону чи бути визнані ненадійними, якщо постачальники роблять неправдиві заяви, не підтримують аудити безпеки, не повідомляють про вразливості та не усувають їх у найкоротший термін.

Стратегічний документ також передбачає посилення вищезгаданих заходів. У ньому пропонується ввести заборону на компоненти та продукти, що виробляються в авторитарних країнах і використовуються у сферах ІКТ та IT, а також інших критично важливих галузях, таких як транспорт, водопостачання та постачання продовольства.

Відповідаючи на запитання Reuters, чи очікує Huawei посилення заходів аж до заборони продукції в Німеччині або Європейському союзі, в компанії заявили, що покладаються на конструктивний діалог, який ґрунтується на фактах. "Безпечне використання мереж не залежить від країни їх виробника та може бути забезпечене лише за допомогою глобальних стандартів у межах міжнародного співробітництва між гравцями галузі та регуляторними органами", - зазначили в Huawei.

Конгресмен Майкл Маккол (Michael McCaul), один з найавторитетніших республіканців і член комітету із закордонних справ Палати представників США, заявив, що Німеччина "ставить під загрозу власну національну безпеку та безпеку Європи" своїм рішенням стосовно Huawei. "Берлін не виніс уроків із ситуації, коли перебував у енергетичній залежності від Росії. І зараз Німеччина робить ту ж помилку, надаючи Китаю доступ до своїх телекомунікаційних мереж", - додав Майкл Маккол.

Посольство Німеччини у Вашингтоні відмовилося надати коментарі щодо ситуації, яка склалася.

Джерело: https://www.reuters.com/technology/german-government-not-planning-blanket-huawei-ban-2022-12-02/