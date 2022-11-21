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12:05 21.11.2022

"Укрпошта" відновила прийом посилок до та з Херсона

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"Укрпошта" відновила прийом посилок до та з Херсона

Надсилати нові посилки з Херсона або до Херсона можна з понеділка, 21 листопада.

Як повідомляється в пресрелізі "Укрпошти", спеціальний поштовий вагон у складі потяга Київ-Херсон доставив у звільнене місто понад 2 тис. посилок у рамках спільного з "Укрзалізницею" проєкту "Залізна пошта": це відправлення, які не було можливості доставити адресатам через окупацію міста.

Окрім того, "Укрпошта" вже відправила до Херсона марки воєнного часу, конверти, листівки та періодичні видання: за передплатою і для роздрібного продажу.

Усе це, а також продукти й товари першої необхідності можна придбати в шести відділеннях "Укрпошти" в Херсоні, що відновили роботу, уточнила компанія.

Загалом "Укрпошта" надає послуги в 73 населених пунктах Херсонщини.

Теги: #укрпошта #херсонська_область

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