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18:41 08.11.2022

Meta надала доступ українському малому та середньому бізнесу до безкоштовної реклами на $1,5 млн

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Meta надала доступ українському малому та середньому бізнесу до безкоштовної реклами на $1,5 млн

Компанія Meta, що володіє соціальними мережами "Фейсбук" та "Інстаграм", виділила $1,5 млн на рекламні кампанії у цих мережах для українських малих і середніх підприємств, повідомляє Міністерство цифрової трансформації України у вівторок.

"Допомога від Meta дасть змогу українським підприємцям залучити нових клієнтів, масштабувати власні проєкти та підтримати українську економіку. Команда Мінцифри та "Дія.Бізнес" активно працювала з Meta над запуском цієї програми. Адже розуміємо, наскільки важливо підтримати малий і середній бізнес", - написав віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.

Згідно з повідомленням, щоб узяти участь у програмі, кандидати мають бути українськими підприємствами, розташованими в Україні (за винятком регіонів, на які поширюються санкції США, зокрема Донецької та Луганської областей, а також АР Крим) і управляти українською бізнес-сторінкою у фейсбуці з рекламним обліковим записом.

Водночас урядові або державні компанії, політичні партії/компанії та публічні міжнародні організації не можуть брати участі в цій програмі.

Згідно з інформацією міністерства, заявки на участь у програмі можна подати з 8 листопада по 31 грудня 2022 року. При цьому на сайті Meta зазначено, що подання заявок доступне з 17 жовтня по 31 грудня 2022 року або доки рекламні купони є в наявності.

Як повідомлялося, Meta Platforms у червні заявила про плани надати українському малому та середньому бізнесу $1,5 млн на проведення рекламних кампаній на своїх платформах.

Теги: #meta

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