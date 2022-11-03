Нацрада з телерадіомовлення переоформила 7 ліцензій каналу "Прямий" у зв'язку зі зміною бенефіціара

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення переоформила сім ліцензій ТОВ "Телеканал "Прямий" на супутникове, ефірне, багатоканальне теле- та радіомовлення у зв'язку зі зміною бенефіціарного власника.

"Зафіксовано, що кінцевим бенефіціарним власником компанії є Глуховська Світлана Миколаївна замість Порошенка Петра Олексійовича", - йдеться у повідомленні на сайті Нацради у четвер.

Такі зміни стосувалися і ТОВ "Телерадіокомпанія ТРТ-ТВ" (логотип "ТРТ").

Глуховська - журналіст телеканалу "Прямий", одна із співвласниць медіахолдингу "Вільні Медіа".

Як повідомлялося, у листопаді 2021 року телеканали "5 канал" та "Прямий", що належали п'ятому президенту України Порошенку, об'єдналися у медіахолдинг "Вільні медіа", якому було передано 100% корпоративних прав телеканалів.

Порошенко став власником телеканалу "Прямий" 18 лютого 2021 року.