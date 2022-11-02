Власник українського "Київстару" VEON має намір продати російський "Вимпелком", розпочав пошук покупця

Телекомунікаційний холдинг VEON, якому належить найбільший український мобільний оператор "Київстар", оголосив про початок проведення конкурентного продажу ПАТ "Вимпелком".

100% російського телеком-оператора належить VEON.

Як випливає з повідомлення, VEON наразі вивчає варіанти досягнення оптимального результату для всіх зацікавлених сторін.

Інформацію про потенційних покупців та інші подробиці в повідомленні не наведено.

За даними VEON, за II квартал 2022 року на Росію припадала більше ніж половина виручки холдингу, тобто трохи більше ніж $1 млрд. За кількістю мобільних абонентів (47 млн) "Вимпелком" у периметрі VEON поступався лише пакистанським активам (75,5 млн передплатників).

Президент "Київстару" Олександр Комаров в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" на початку травня цього року висловив свою думку, що довгостроково російський "Вимпелком" та український "Київстар" не зможуть одночасно перебувати у складі VEON.

"Я можу висловити лише свою точку зору. Довгостроково вони так працювати не зможуть. Що вони з цим робитимуть, я не знаю. Ви розумієте, що я операційний менеджер, відповідаю за результати "Київстару". Але якщо ви запитуєте мене як людину з досвідом у галузі, чи ця конфігурація зможе жити довгостроково, то моє власне бачення – ні, не зможе", – зазначив Комаров.

За даними VEON, за II квартал 2022 року на Україну припадало 12,5% виручки холдингу, або $252 млн. За кількістю мобільних абонентів (24,8 млн) "Київстар" у периметрі VEON був четвертим, поступаючись також активам у Бангладеш (33,2 млн передплатників).