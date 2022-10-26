"Укртелеком" за 9 міс. скоротив дохід на 17%, EBITDA – на 39%

Показник EBITDA АТ "Укртелеком" у січні-вересні 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року скоротився на 39% - до 975 млн грн, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" пресслужба компанії.

Згідно з пресрелізом, через втрату контролю над частиною телекомінфраструктури та припинення надання послуг на тимчасово окупованих територіях загальний дохід за дев'ять місяців компанії зменшився майже на 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року та становив майже 4,2 млрд грн.

"Падіння EBITDA відбулося внаслідок значного впливу списання активів (втрат) на тимчасово окупованих територіях, формування резерву, а також дебіторської заборгованості, що виникає через збільшення кількості прострочених платежів з боку клієнтів. Крім того, частина абонентів компанії виїхала з країни. Також значні кошти були спрямовані на допомогу ЗСУ та гуманітарну допомогу", - прокоментував оператор отримані результати за січень-вересень.

При цьому компанія продовжує сплачувати податки на землю та нерухомість, зокрема на тимчасово окупованих територіях.

В "Укртелекомі" також зазначили, що до 24 лютого усі показники компанії показували впевнене зростання, проте розв'язана РФ повномасштабна війна проти України все змінила.

"З початку повномасштабної війни України з російським агресором "Укртелеком" працює над відновленням послуг у режимі 24/7, забезпечуючи їх доступність на рівні 87% населених пунктів, охоплених мережею оператора. Допомога ЗСУ та облаштування Wi-Fi у шкільних укриттях – основні напрями системної програми соціальної відповідальності компанії під час війни", - наголошують у пресслужбі "Укртелекому".

За даними компанії, одним із стратегічних напрямів модернізації мережі "Укртелекому" була, як і раніше, оптимізація використання технологічних енергоресурсів. Так, за останні три роки витрати електроенергії скоротилися на 41%: зі 155 млн кВт-годин у 2018 році до 92 млн кВт-годин у 2021 році. При цьому компанія продовжує і у воєнний час реалізовувати довгострокову програму з енергоефективності, яка сприятиме міцності енергетичної системи України, наголошується у пресрелізі.

"В останні місяці держава-терорист масово атакує енергетичну інфраструктуру України, що завдає прямих збитків і системам зв'язку. Запас міцності мережі "Укртелекому" наразі забезпечують генератори автономного електроживлення, якими укомплектовані найважливіші інтернет-вузли оператора, а також достатній (не менш добової) норми) запас палива. Добова інвестиція компанії у стабільність послуг зв'язку становить до 14 тис. літрів дизпалива при критичному навантаженні на електромережу та аварійних відключеннях", - зазначено в повідомленні.

Незважаючи на повномасштабну війну, "Укртелеком" продовжує реалізовувати проєкти із підключення користувачів до оптики - у 2022 році вже збудовано близько 5 тис. км волоконно-оптичних ліній, а база користувачів оптичного інтернету зросла на 33% порівняно з вереснем минулого року та становила понад 300 тис. абонентів у масовому та бізнес сегментах.

До швидкісного оптичного інтернету було підключено близько 200 медичних та освітніх закладів, з них понад 60 – у третьому кварталі. Загалом станом на початок жовтня оптика від "Укртелекому" використовується у більш ніж 1,7 тис. освітніх та майже 1,3 тис. медичних закладах.

Крім того, "Укртелеком" повністю модернізував телекомунікаційну інфраструктуру в Дніпрі, замінивши мідні кабелі на оптичні, і всі послуги оператора наразі надаються виключно з використанням мультисервісної телекоммережі нового покоління NGN (next generation network). Абоненти у Дніпрі, переключені на оптичну архітектуру FTTx, мають швидкість Інтернету до 1 Гбіт/с.

Також завершується реалізація аналогічного масштабного проєкту із переведення абонентів у сучасну NGN телекомунікаційну інфраструктуру в Одесі.

"Укртелеком" наголошує, що, як і раніше, ефективно розпоряджається майном, вивільненим завдяки модернізації технологічної інфраструктури. Доходи від комерційної оренди за три квартали цього року перевищили 273 млн грн, при цьому вони майже на 15% менші, ніж рік тому, що зумовлено, зокрема, втратою низки об'єктів нерухомості у тимчасово окупованих населених пунктах та руйнуваннями внаслідок ракетного обстрілу.

Оператор зазначає, що за час повномасштабної війни зазнав чималих втрат. Попередня оцінка вартості зруйнованих та пошкоджених будівель, втраченого обладнання, телекоммереж та інших активів на тимчасово окупованих територіях становить майже 650 млн грн.

За дев'ять місяців. 2022 року "Укртелеком" сплатив 1,12 млрд грн податків до бюджетів усіх рівнів, направив на потреби ЗСУ близько 50 млн грн фінансової допомоги, а також передав армії понад 170 корпоративних автомобілів.

З початку повномасштабної війни "Укртелеком" придбав і передав уже майже 3 тис. тактичних аптечок, 4 тис. медичних турнікетів, 2 тис. кровоспинних бандажів та пов'язок, сотні рацій, десятки нош, генераторів та багато інших необхідних речей та обладнання для потреб наших захисників. У лавах ЗСУ захищають Україну близько 350 співробітників компанії, зазначено у пресрелізі.

Як повідомлялося, "Укртелеком" замовив виробництво значної кількості безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) "Валькірія" та вже передав українським військовим перші три з них. Згідно з відкритими даними, вартість одного такого комплексу становить близько $18,1 тис.