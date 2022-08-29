Телеком

09:50 29.08.2022

"Укрпошта" підготувала випуск марок "Пес Патрон"

1 хв читати
"Укрпошта" підготувала випуск марок "Пес Патрон"

АТ "Укрпошта" готує до запуску в продаж новий поштовий випуск – "Пес Патрон".

Як повідомляється на сторінці «Укрпошти» у фейсбуці, аркуш включає 8 марок із зображенням життя песика – помічника чернігівських саперів. Марки виготовлені на самоклейному папері. Тираж - 1 млн екземплярів.

"Кожен, хто його придбає, стане учасником благодійного проєкту. Відтак ми плануємо зібрати понад 1 мільйон євро на машину для розмінування, а також допомогти притулкам для тварин", - зазначається в повідомленні.

"Укрпошта" не вказує, коли можна буде придбати нові марки, обіцяє докладніше показати згодом, а "поки лише хвалимося поштовим випуском, який можна буде наживо побачити 30.08".

"Талісман чернігівських піротехніків" пес Патрон (порода джек-рассел-тер'єр) допомагає виявляти вибухові пристрої, залишені російськими військовими, зокрема, на території Чернігівської області.

Теги: #марки #укрпошта #пес_патрон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:47 19.08.2022
"Укрпошта" запустила у продаж філателістичні абонементи

"Укрпошта" запустила у продаж філателістичні абонементи

18:19 01.08.2022
"Укрпошта" більше не працює на непідконтрольних Україні територіях – гендиректор

"Укрпошта" більше не працює на непідконтрольних Україні територіях – гендиректор

10:43 28.07.2022
"Укрпошта" випустила нову марку "Доброго вечора, ми з України!"

"Укрпошта" випустила нову марку "Доброго вечора, ми з України!"

13:42 25.07.2022
"Укрпошта" впроваджує пільговий тариф на видачу посилки у точці її прийому

"Укрпошта" впроваджує пільговий тариф на видачу посилки у точці її прийому

12:26 20.07.2022
"Укрзалізниця" за неповних чотири місяці доставила 2 млн посилок у кооперації з "Укрпоштою"

"Укрзалізниця" за неповних чотири місяці доставила 2 млн посилок у кооперації з "Укрпоштою"

15:06 05.07.2022
Ще 48 пересувних відділень "Укрпошти" з липня почали працювати у селах трьох областей України

Ще 48 пересувних відділень "Укрпошти" з липня почали працювати у селах трьох областей України

13:45 30.06.2022
"Укрпошта" з 1 липня прийматиме і доставлятиме великогабаритні посилки

"Укрпошта" з 1 липня прийматиме і доставлятиме великогабаритні посилки

13:03 30.06.2022
"Укрпошта" з 1 липня підвищує тарифи на доставку

"Укрпошта" з 1 липня підвищує тарифи на доставку

10:17 27.06.2022
Нова поштова марка "Українська мрія" з'явиться у продажу з 28 червня

Нова поштова марка "Українська мрія" з'явиться у продажу з 28 червня

11:12 15.06.2022
Обрано дизайн нової марки "Доброго вечора, ми з України!" для випуску в липні

Обрано дизайн нової марки "Доброго вечора, ми з України!" для випуску в липні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ахметов передає медіабізнес державі – заява

CERT-UA попереджає про кібератаки на державні структури України

ДТЕК зазнав кібератаки з боку Росії

Хакери використовують для кібератак в Україні теми штрафів від податкового та ядерного тероризму

Українська ІТ-армія з 13 до 19 червня атакувала понад 400 російських онлайн-ресурсів

ОСТАННЄ

Частка жінок в українському IT потроїлася за десять років

"Укренерго" передасть Міноборони корпоративний досвід у сфері кібербезпеки

"Укртелеком" планує обладнати Wi-Fi точками понад 400 шкільних укриттів

Ворожі хакери атакували Україну понад тисячу разів із 24 лютого

Понад третина компаній усе ще розглядає можливість релокації до кінця року

У Мінкультури заявляють про майже 3 млрд переглядів контенту російськомовного телеканалу "FreeДом" у соцмережах за шість місяців

"Київстар" збудував 230 базових 4G станцій за період війни

ІТ-компанія Intellias спільно з Фондом Притули придбала для ЗСУ безпілотники FlyEye

Держспецзв'язку попереджає українців про ймовірне посилення атак російських хакерів до Дня Незалежності

Україна може почати приймати польські електронні документи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА