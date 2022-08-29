"Укрпошта" підготувала випуск марок "Пес Патрон"

АТ "Укрпошта" готує до запуску в продаж новий поштовий випуск – "Пес Патрон".

Як повідомляється на сторінці «Укрпошти» у фейсбуці, аркуш включає 8 марок із зображенням життя песика – помічника чернігівських саперів. Марки виготовлені на самоклейному папері. Тираж - 1 млн екземплярів.

"Кожен, хто його придбає, стане учасником благодійного проєкту. Відтак ми плануємо зібрати понад 1 мільйон євро на машину для розмінування, а також допомогти притулкам для тварин", - зазначається в повідомленні.

"Укрпошта" не вказує, коли можна буде придбати нові марки, обіцяє докладніше показати згодом, а "поки лише хвалимося поштовим випуском, який можна буде наживо побачити 30.08".

"Талісман чернігівських піротехніків" пес Патрон (порода джек-рассел-тер'єр) допомагає виявляти вибухові пристрої, залишені російськими військовими, зокрема, на території Чернігівської області.