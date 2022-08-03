Meta надала доступ українським користувачам до Reels та Music

Міністерство цифрової трансформації України домовилося про запуск функцій Reels та Music у Instagram на території України через рік переговорів та консультацій з керівництвом Meta.

"Нові інструменти сприятимуть просуванню особистих акаунтів та створенню креативного контенту. Це допоможе ще якісніше та масштабніше висвітлювати події в Україні, зокрема для іноземних користувачів Facebook та Instagram", - повідомило Мінцифри у "телеграм-каналі" у середу.

Reels – новий формат для редагування та розповсюдження відео в Instagram.

"Функція впроваджуватиметься поступово і протягом наступних тижнів усі опубліковані відео тривалістю до 15 хвилин будуть доповнені креативними інструментами Reels", - зазначили у Мінцифри.

Водночас функція Music дозволить користувачам легально додавати музику з великої бібліотеки Facebook та Instagram.