Meta надала доступ українським користувачам до Reels та Music
Міністерство цифрової трансформації України домовилося про запуск функцій Reels та Music у Instagram на території України через рік переговорів та консультацій з керівництвом Meta.
"Нові інструменти сприятимуть просуванню особистих акаунтів та створенню креативного контенту. Це допоможе ще якісніше та масштабніше висвітлювати події в Україні, зокрема для іноземних користувачів Facebook та Instagram", - повідомило Мінцифри у "телеграм-каналі" у середу.
Reels – новий формат для редагування та розповсюдження відео в Instagram.
"Функція впроваджуватиметься поступово і протягом наступних тижнів усі опубліковані відео тривалістю до 15 хвилин будуть доповнені креативними інструментами Reels", - зазначили у Мінцифри.
Водночас функція Music дозволить користувачам легально додавати музику з великої бібліотеки Facebook та Instagram.