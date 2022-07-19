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16:38 19.07.2022

Послугу "Роумінг як вдома" для українських біженців у ЄС буде продовжено - Мінцифри

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Послугу "Роумінг як вдома" для українських біженців у ЄС буде продовжено - Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації України повідомило про продовження дії послуги "Роумінг як вдома" для українських біженців у країнах ЄС.

"Спільна заява мобільних операторів України та Євросоюзу продовжує діяти. Українці, які вимушено виїхали до країн ЄС, зможуть і надалі телефонувати рідним за цінами українських операторів. Попередньо домовленості були на три місяці. І вже з липня українцям довелося б переходити на європейські тарифи. Проте Єврокомісія закликала операторів ЄС продовжити підтримку українців", - повідомляється у телеграм-каналі міністерства.

За даними Мінцифри, наразі майже 70 європейських операторів надають українцям безоплатний роумінг. З української сторони заяву підтримують мобільні оператори "Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell.

У міністерстві подякували Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), Європейській комісії та Асоціації європейських регуляторів у сфері електронних комунікацій (BEREC) за зусилля, які докладаються до того, щоб українці в ЄС залишалися на зв'язку із близькими.

Як повідомлялося, раніше оператори України та ЄС підписали спільну декларацію про скоординовані зусилля щодо забезпечення та стабілізації доступного або безоплатного роумінгу та міжнародних дзвінків між ЄС та Україною.

На момент оприлюднення декларацію підписали 27 операторів зв'язку в ЄС та Україні, зокрема декілька загальноєвропейських груп, а також асоціація, яка представляє низку віртуальних операторів мобільного зв'язку (MVNO у Європі), і вона відкрита для подальших підписантів.

Теги: #єс #роумінг

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