Телеком

18:45 27.03.2022

"Укртелеком" відновив надання телекомунальних послуг у Мелітополі

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"Укртелеком" відновив надання телекомунальних послуг у Мелітополі

"Укртелеком" у неділю, 27 березня, відновив надання телекомунальних послуг у Мелітополі (Запорізька обл.), повідомила пресслужба компанії.

В "Укртелекомі" також повідомили, що на Чернігівщині для приватних абонентів знято обмеження швидкості доступу до інтернету. Раніше там вдалося до 65% збільшити кількість працюючих районних вузлів зв'язку, решту поки що відключено, оскільки пошкоджено внаслідок бойових дій.

Минулої доби "Укртелеком" відновив надання послуг у Миколаївській області, де було пошкоджено магістральну мережу.

"Критична інфраструктура та національна мережа "Укртелекому" працюють. Телекомунслуги надаються у всіх областях, окрім Луганської, триває пошук можливостей для відновлення телекомунікаційних послуг", - ідеться у повідомленні.

Теги: #укртелеком
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