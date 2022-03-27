"Укртелеком" відновив надання телекомунальних послуг у Мелітополі

"Укртелеком" у неділю, 27 березня, відновив надання телекомунальних послуг у Мелітополі (Запорізька обл.), повідомила пресслужба компанії.

В "Укртелекомі" також повідомили, що на Чернігівщині для приватних абонентів знято обмеження швидкості доступу до інтернету. Раніше там вдалося до 65% збільшити кількість працюючих районних вузлів зв'язку, решту поки що відключено, оскільки пошкоджено внаслідок бойових дій.

Минулої доби "Укртелеком" відновив надання послуг у Миколаївській області, де було пошкоджено магістральну мережу.

"Критична інфраструктура та національна мережа "Укртелекому" працюють. Телекомунслуги надаються у всіх областях, окрім Луганської, триває пошук можливостей для відновлення телекомунікаційних послуг", - ідеться у повідомленні.