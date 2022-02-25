Телеком

17:44 25.02.2022

Українське телебачення на супутнику доступне в незакодованому вигляді

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Українське телебачення на супутнику доступне в незакодованому вигляді

Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (КРРТ), що входить до сфери управління Держспецзв'язку, звернувся до телеканалів із проханням розкодувати сигнали на супутнику.

Як зазначається у повідомленні Держспецзв'язку, це було зроблено для того, щоб українці за відсутності ефірного сигналу могли дивитися телебачення безоплатно на супутнику. "Для перегляду підійде будь-який простий супутниковий цифровий ресивер та супутникова антена", - наголосили у відомстві.

У Держспецзв'язку також подякували за підтримку усім телеканалам і приватним компаніям, які надають послуги супутникового телебачення.

Як повідомлялося, українські медіагрупи в умовах воєнного стану мовитимуть у відкритому доступі на своїх міжнародних та незакодованих версіях.

Теги: #телебачення #супутник
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