Українське телебачення на супутнику доступне в незакодованому вигляді

Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (КРРТ), що входить до сфери управління Держспецзв'язку, звернувся до телеканалів із проханням розкодувати сигнали на супутнику.

Як зазначається у повідомленні Держспецзв'язку, це було зроблено для того, щоб українці за відсутності ефірного сигналу могли дивитися телебачення безоплатно на супутнику. "Для перегляду підійде будь-який простий супутниковий цифровий ресивер та супутникова антена", - наголосили у відомстві.

У Держспецзв'язку також подякували за підтримку усім телеканалам і приватним компаніям, які надають послуги супутникового телебачення.

Як повідомлялося, українські медіагрупи в умовах воєнного стану мовитимуть у відкритому доступі на своїх міжнародних та незакодованих версіях.