Оператори мобільного зв'язку та "Укртелеком" згодні надавати зв'язок українцям навіть за відсутності коштів на їхніх рахунках

Мобільні оператори та "Укртелеком" згодні надавати зв'язок українцям, навіть якщо на їхніх рахунках немає коштів.

"Робимо все можливе, щоб усі залишалися на зв'язку навіть із нульовим балансом", - повідомили в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі "Vodafone Україна".

В "Укртелекомі" повідомили, що рішення не відключати від надання послуг абонентів за несплату, а також абонентів із нульовим балансом оператор прийняв цього ранку.

"У нас нині понад 50 тис. клієнтів інтернет-послуги в динаміці, кого могло торкнутися відключення за несплату. Але ми вирішили не відключати наших абонентів", - повідомив директор із корпоративних комунікацій "Укртелекому" Михайло Шуранов.

У пресслужбі lifecell також заявили, що готові підтримати своїх абонентів.

"Щоб наші абоненти могли будь-якої миті зв'язатися з рідними та близькими, lifecell нараховує всім своїм користувачам пакет послуг без додаткової плати. Він містить 30 хвилин для дзвінків на будь-які номери в Україні та 5 ГБ мобільного інтернету. Його можна використовувати протягом 30 днів", - прокоментували агентству у пресслужбі оператора.

Тому пріоритетом компанії lifecell є безперервність у наданні послуг мобільного зв'язку.

Станом на 13:35 четверга мобільна мережа оператора працює в штатному режимі. Однак оператор попереджає, що в умовах, коли мільйони людей одночасно здійснюють дзвінки, іноді з'єднання може відбуватися не з першого разу.

У "Київстарі" повідомили, що дзвінки в мережі оператора будуть доступні для всіх абонентів передплати навіть без оплаченого пакета послуг за їхніми тарифом.

"Київстар" також скасовує комісію у рамках послуги "Екстра гроші", завдяки якій можна замовити додаткові кошти на свій рахунок, а повернути пізніше.

Для абонентів контрактної та корпоративної форми обслуговування: оператор удвічі збільшує кредитні ліміти у їхніх тарифах терміном до двох місяців. Абоненти, у яких не підключено послугу кредитних лімітів, можуть замовити мікрокредитування. Для користувачів фіксованих послуг (інтернет, телефонія та передавання даних) "Київстар" продовжує термін оплати рахунку на 30 днів.

Крім того, "Київстар" безкоштовно надаватиме послугу "Домашнього інтернету": всі клієнти, у яких послугу було відключено через брак коштів на рахунку, знову можуть нею користуватися.

Як повідомлялося, раніше Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій Держспецзв'язку звернувся до операторів з рекомендацією не відключати від мобільного зв'язку та доступу до мережі інтернет абонентів, які не мають коштів на рахунку або мають заборгованість.