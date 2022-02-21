Данілов закликав голів ОТГ уніфікувати систему "СОТА" на місцях

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов закликав голів обласних територіальних громад (ОТГ) уніфікувати розроблену апаратом РНБО інформаційно-аналітичну програму "СОТА" для ефективнішого управління територіями.

"Зараз треба підводити все під єдину компоненту та уніфіковану систему координат те, що ми з вами ще не зробили. Що я маю на увазі: в апараті РНБО є система "СОТА". Нам би дуже хотілося, щоб ви чітко розуміли, що відбувається на території ваших громад. Ви є там господарями та власниками. Насамперед ви маєте чітко розуміти, чим ви володієте, починаючи з землі, стосовно якої на сьогодні є велике питання, щодо об'єктів приватної та державної власності, можливостей ведення бізнесу. Все це має бути уніфіковано. Наші фахівці спільно з Асоціацією громад зробили такі системи. І ще раз нагадую, їх буде запроваджено", - заявив Данілов, виступаючи на національному форумі "Безпечні та спроможні громади майбутнього" в Києві у понеділок.