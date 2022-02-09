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13:08 09.02.2022

"Vodafone Україна" викупив власні євробонди на $45 млн

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"Vodafone Україна" викупив власні євробонди на $45 млн

Мобільний оператор "Vodafone Україна" оголосив про завершення другого раунду викупу облігацій на суму $45 млн в основній сумі своїх облігацій 2025 року на ринку.

Як наголошується в повідомленні оператора в середу, разом із першим раундом викупу на суму $49 млн загальна сума викуплених і анульованих облігацій наразі становить $94 млн.

"Відповідно до принципів своєї стратегії активного управління боргом "Vodafone Україна" на постійній основі розглядає можливості управління своїм борговим портфелем, виходячи з можливостей і з урахуванням ринкових умов", - заявили в пресслужбі оператора.

У "Vodafone Україна" наголосили, що компанія прагне підтримувати стійку позицію ліквідності та стійкий профіль боргового навантаження.

Як повідомлялося, на початку лютого 2020 року "Vodafone Україна" розмістила п'ятирічні єврооблігації на $500 млн під 6,2%. Випуск у форматі 144A/Reg S маркетували серед міжнародних інвесторів у Європі та США.

У 2019 році NEQSOL Holding через ТОВ Telco Solutions and Investments, підконтрольну Bakcell, підписало угоду з ПАТ "МТС" про купівлю її телекомунікаційного бізнесу в Україні. Операцію з купівлі "Vodafone Україна" було закрито наприкінці грудня 2019 року із залученням фінансування J.P. Morgan та RBI, ціна сягнула $734 млн, включно з відкладеним платежем на суму близько $84 млн.

Група компаній NEQSOL Holding, згідно з релізом, має більш ніж 25-річний досвід роботи в різних галузях і країнах. Її діяльність охоплює нафтогазову, телекомунікаційну, будівельну та інші високотехнологічні сфери у Великій Британії, США, Туреччині, Азербайджані, Казахстані, ОАЕ, Бангладеш. Група ввійшла в телекомунікаційну галузь на початку 2000-х. Компанії, що входять до неї, надають послуги мобільного зв'язку, міжнародного транзиту та продажу оптового Інтернету, послуги з виділених ліній, послуги дата-центру та ін.

Бізнесмен Насіб Гасанов є офіційним засновником і 100-відсотковим власником групи NEQSOL Holding, зокрема компаній Nobel Oil Services (UK) Limited, Nobel Oil E&P (UK) Limited (торгове найменування Nobel Upstream), Bakcell ТОВ І Norm ВАТ.

Теги: #євробонди #vodafone
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