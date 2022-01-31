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14:19 31.01.2022

"Київстар" та "Vodafone Україна" не зафіксували збільшення кількості хакерських атак на мережі

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"Київстар" та "Vodafone Україна" не зафіксували збільшення кількості хакерських атак на мережі

Мобільні оператори "Київстар" та "Vodafone Україна" не зафіксували збільшення кількості атак хакерів за останні декілька тижнів.

"У нас дуже суворі правила та процедури з точки зору кібербезпеки. Для співробітників прописані правила, які файли можна чи не можна відкривати. У нас є сильний захисний контур. Після останнього інциденту ми все це ще раз перевірили, але поки що бачимо: все працює добре", - повідомила у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" СЕО "Vodafone Україна" Ольга Устинова.

За її словами, останнім часом "Vodafone Україна" не зафіксував збільшення кількості атак на власні мережі.

Устинова також нагадала, що після запуску вірусу Petya системи "Vodafone Україна" не постраждали.

У свою чергу президент "Київстару" Олександр Комаров також наголосив, що за останні тижні компанія не відчула жодних змін у стандартному фоні кіберзагроз для мережі.

"Периметр "Київстару" дуже добре захищений. З урахуванням масштабу ризиків, які має будь-який мобільний оператор, для нас все, що пов'язано з кібербезпекою, - це пріоритет №1", - сказав він.

Як зазначив Комаров, окрім регулярного фону кіберзагроз, у "Київстара" декілька разів на рік фіксуються досить серйозні інциденти, з якими оператор добре справляється.

"У нас є певний накопичений досвід, який підтверджується тим, що вся система кібербезпеки "Київстару" сертифікована за міжнародним стандартом ISO/IEC 27001:2013. Крім цього, ми маємо певний набір активних систем та процедур, який дає змогу нам сприймати свій периметр як захищений. Безперечно, ризик завжди є ризиком, але ми робимо все, щоб тримати свій периметр максимально захищеним", - зазначив президент "Київстару".

Як повідомлялося, у ніч на 14 січня відбулася глобальна атака хакерів на сайти уряду України. Не працювали сайти Міносвіти, МЗС, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Кабінету Міністрів, Міненерго, а також сайт "Дія".

Міністерство цифрової трансформації України спростувало витік бази персональних даних українців, вважаючи цю інформацію провокацією та продовженням гібридної війни.

Раніше в мережі з'явилася інформація про те, що новий користувач одного з тематичних форумів під ніком FreeCivillian розмістив оголошення про продаж бази персональних даних громадян України, яка, зокрема, за його заявою, містить 2,6 млн записів із реєстру державного порталу "Дія".

За даними Держспецзв'язку, від кібератаки з 13 на 14 січня постраждали 22 сайти органів держвлади, ще 70 відключили за наказом кібербезпеки.

Держспецзв'язку також заявила про ймовірну причетність російських хакерських угруповань до кібератаки на державні сайти України, що відбулася в ніч із 13 на 14 січня.

Теги: #хакери #київстар #vodafone
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