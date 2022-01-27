Держспецзв'язку вважає необхідною підтримку бізнесу у створенні стійкої до загроз системи кібербезпеки в Україні

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації вважає підтримку бізнесу однією з необхідних складових формування стійкої до загроз системи кібербезпеки в Україні.

"Ми вже розробили пакет миттєвих дій, який містить і законодавчу складову, і практичну складову для того, щоб швидко посилити стійкість нашої держави до подібних випадків. Але я абсолютно переконаний, що без підтримки бізнесу, без розуміння бізнесом цієї проблематики та без можливості бізнесу виділяти на це достатній ресурс нам складно буде зробити міцний захист усієї країни", - повідомив заступник голови Держспецзв'язку з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації Віктор Жора під час зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією у четвер.

Він також наголосив на необхідності сформувати в Україні активний ринок кібербезпекових компаній, який, за його словами, наразі дуже слабкий.

Жора наголосив, що через недостатній попит на кібербезпеку та недофінансованість галузі загалом українські фахівці у сфері кібербезпеки працюють на зовнішнього, а не на внутрішнього замовника.

"Без стабільного та професійного внутрішнього ринку нам навряд чи вдасться покрити всі потреби у кібербезпеці і держави, і комерційних замовників", - вважає заступник голови Держспецзв'язку.

Як повідомлялося, Держспецзв'язку у 2022 році розраховує стати членом Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE).