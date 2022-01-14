"Вікімедіа Україна" назвала найпопулярніші статті українськомовного розділу Вікіпедії у 2021 році

Громадська організація "Вікімедіа Україна" оприлюднила список найпопулярніших статтей українськомовного розділу Вікіпедії у 2021 році, в офіційному релізі у п'ятницю.

Список очолила стаття «Україна», яка цьогоріч вперше отримала понад мільйон переглядів за рік. До найпопулярніших статей також увійшли статті про англійську та українську мови, Сполучені Штати Америки та королеву Великої Британії Єлизавету II.

Найпопулярнішою статтею 2021 року стала стаття про Україну, її переглянули понад мільйон разів. На другому місці, як і у 2020 році — Шевченко Тарас Григорович з показником 772 тисячі відвідувань. Третьою в рейтингу є стаття про місто Київ, яка у тогорічному рейтингу посіла четверте місце, а цьогоріч піднялася на одну сходинку вище.

«Традиційно ми спостерігаємо, що рейтинг найпопулярніших статей залежить від того, що цікавить та хвилює українців. Наприклад, цього року зріс інтерес до тематики війни: до топу найпопулярніших статей повернулися статті про Збройні сили України та війну на сході України, а також вперше за багато років до рейтингу потрапила стаття про НАТО. Українців також стали більше цікавити кіно і серіали: стаття „Список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb“ побила рекорд та опинилася на тринадцятому місці за популярністю, завдяки серіалу „Величне століття“ до топу ввійшла стаття про Роксолану, а завдяки „Короні“ — про Єлизавету II», — коментує Микола Козленко, заступник голови Правління ГО «Вікімедіа Україна» та адміністратор українського розділу Вікіпедії.

50 найпопулярніших статей у 2021 році:

Найпопулярніші історичні особи:

З історичних постатей найпопулярнішим в українській Вікіпедії став Тарас Григорович Шевченко: статтю про нього переглянули понад 770 тисяч разів. Також читачі української Вікіпедії активно цікавилися Лесею Українкою, Іваном Франком, Богданом Хмельницьким та Степаном Бандерою.

У порівнянні з минулим роком, високо в рейтингу піднялася стаття про Степана Бандеру, яка в 2020 не потрапила до десятки. Вперше до рейтингу увійшли Роксолана і Сулейман I Пишний.

Найпопулярніші сучасники:

Серед людей нашого часу найпопулярнішою виявився Єлизавета II: статтю про неї переглянули майже 300 тисяч разів. Королева Великої Британії впевнено підіймалася рейтингом впродовж останніх років: у попередні роки вона зайняла шосте місце в рейтингу 2018 року і третє у 2020. Як і минулого року, читачі української Вікіпедії цікавилися Ліною Костенко, Ілоном Маском та Володимиром Зеленським.

Поточні події:

Найпопулярнішою сучасною подією в українській Вікіпедії стала Війна на сході України — стаття про неї отримала 229 тисяч переглядів. Також українці активно цікавилися вакцинами проти COVID-19, радикальним ісламістським рухом «Талібан» та криптовалютою Bitcoin.

Із рейтингу виключена низка статей, відвідуваність яких пояснюється технічними причинами, а не органічним інтересом. Серед іншого, виключено статті про чотири медіа: «Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія», «НТВ», «Перший канал (Росія)» та «Радіо Свобода». Переходи на ці статті здебільшого викликані дисклеймером, який встановлює YouTube на відеоролики, опубліковані медіавиданнями із державним фінансуванням.

Також неприродно високий рівень відвідуваності мала низка статей Інтернет-тематики: наприклад, YouTube, Facebook, Instagram, а також статті «Менло-Парк (Каліфорнія)» та «Сан-Бруно» — міста, де розташовані офіси Google та Meta. З цих сторінок лише стаття про YouTube мала також і високу органічну відвідуваність; кількість її переглядів у рейтингу вказана лише з урахуванням «ненакручених» даних.

Джерело рейтингу — аналіз Миколи Козленка на основі первинних даних https://tools.wmflabs.org/redirectviews. Враховується кількість переглядів з 1 січня до 31 грудня 2021 з урахуванням перенаправлень та ботів.

Вікіпедія є найбільшою онлайн-енциклопедією у світі та одним з найпопулярніших сайтів в Україні. Наразі у Вікіпедії уже понад 1 мільйон 132 тисячі статей українською мовою.

Громадська організація «Вікімедіа Україна» щорічно збирає дані та ділиться з читачами статистикою відвідувань українського розділу енциклопедії.