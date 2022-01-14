"Вікімедіа Україна" назвала найпопулярніші статті українськомовного розділу Вікіпедії у 2021 році
Громадська організація "Вікімедіа Україна" оприлюднила список найпопулярніших статтей українськомовного розділу Вікіпедії у 2021 році, в офіційному релізі у п'ятницю.
Список очолила стаття «Україна», яка цьогоріч вперше отримала понад мільйон переглядів за рік. До найпопулярніших статей також увійшли статті про англійську та українську мови, Сполучені Штати Америки та королеву Великої Британії Єлизавету II.
Найпопулярнішою статтею 2021 року стала стаття про Україну, її переглянули понад мільйон разів. На другому місці, як і у 2020 році — Шевченко Тарас Григорович з показником 772 тисячі відвідувань. Третьою в рейтингу є стаття про місто Київ, яка у тогорічному рейтингу посіла четверте місце, а цьогоріч піднялася на одну сходинку вище.
«Традиційно ми спостерігаємо, що рейтинг найпопулярніших статей залежить від того, що цікавить та хвилює українців. Наприклад, цього року зріс інтерес до тематики війни: до топу найпопулярніших статей повернулися статті про Збройні сили України та війну на сході України, а також вперше за багато років до рейтингу потрапила стаття про НАТО. Українців також стали більше цікавити кіно і серіали: стаття „Список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb“ побила рекорд та опинилася на тринадцятому місці за популярністю, завдяки серіалу „Величне століття“ до топу ввійшла стаття про Роксолану, а завдяки „Короні“ — про Єлизавету II», — коментує Микола Козленко, заступник голови Правління ГО «Вікімедіа Україна» та адміністратор українського розділу Вікіпедії.
50 найпопулярніших статей у 2021 році:
- Україна (1 003 326 переглядів)
- Шевченко Тарас Григорович (772 515)
- Київ (623 777)
- Леся Українка (571 087)
- Англійська мова (431 688)
- Українська мова (385 842)
- Франко Іван Якович (372 660)
- Сполучені Штати Америки (364 183)
- Друга світова війна (364 084)
- Київська Русь (338 542)
- Перша світова війна (297 766)
- Єлизавета II (293 809)
- Список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb (292 536)
- Велика Британія (290 323)
- Львів (279 046)
- Десять заповідей (273 141)
- Богдан Хмельницький (267 095)
- Збройні сили України (263 368)
- Бандера Степан Андрійович (262 961)
- Європейський Союз (261 411)
- YouTube (253 811)
- Союз Радянських Соціалістичних Республік (250 662)
- Німеччина (250 224)
- Населення України (241 887)
- Українська абетка (241 574)
- Росія (241 154)
- Секс (236 635)
- Голодомор в Україні (1932—1933) (235 297)
- Чорнобильська катастрофа (234 029)
- Вірус (233 283)
- Білки (232 332)
- Костенко Ліна Василівна (229 400)
- Список українських чоловічих імен (229 353)
- Війна на сході України (229 252)
- Список українських жіночих імен (223 207)
- Ілон Маск (222 675)
- Роксолана (222 119)
- Список президентів України (220 997)
- НАТО (220 416)
- Зеленський Володимир Олександрович (217 505)
- Польща (216 768)
- Відродження (216 168)
- Галицько-Волинське князівство (214 677)
- Франція (214 616)
- Список країн Європейського Союзу (211 413)
- Австралія (209 652)
- Грушевський Михайло Сергійович (207 683)
- Ярослав Мудрий (203 315)
- Українська Народна Республіка (202 787)
- Права людини (200 588)
Найпопулярніші історичні особи:
- Шевченко Тарас Григорович (772 515 переглядів)
- Леся Українка (571 087)
- Франко Іван Якович (372 660)
- Богдан Хмельницький (267 095)
- Бандера Степан Андрійович (262 961)
- Роксолана (222 119)
- Грушевський Михайло Сергійович (207 683)
- Ярослав Мудрий (203 315)
- Сулейман I Пишний (192 015)
- Іван Мазепа (191 068)
З історичних постатей найпопулярнішим в українській Вікіпедії став Тарас Григорович Шевченко: статтю про нього переглянули понад 770 тисяч разів. Також читачі української Вікіпедії активно цікавилися Лесею Українкою, Іваном Франком, Богданом Хмельницьким та Степаном Бандерою.
У порівнянні з минулим роком, високо в рейтингу піднялася стаття про Степана Бандеру, яка в 2020 не потрапила до десятки. Вперше до рейтингу увійшли Роксолана і Сулейман I Пишний.
Найпопулярніші сучасники:
- Єлизавета II (293 809 переглядів)
- Костенко Ліна Василівна (229 400)
- Ілон Маск (222 675)
- Зеленський Володимир Олександрович (217 505)
- Шевченко Андрій Миколайович (186 641)
- Усик Олександр Олександрович (173 563)
- Порошенко Петро Олексійович (165 756)
- Кріштіану Роналду (162 152)
- Стерненко Сергій В’ячеславович (158 833)
- Morgenshtern (146 250)
Серед людей нашого часу найпопулярнішою виявився Єлизавета II: статтю про неї переглянули майже 300 тисяч разів. Королева Великої Британії впевнено підіймалася рейтингом впродовж останніх років: у попередні роки вона зайняла шосте місце в рейтингу 2018 року і третє у 2020. Як і минулого року, читачі української Вікіпедії цікавилися Ліною Костенко, Ілоном Маском та Володимиром Зеленським.
Поточні події:
- Війна на сході України (229 252 перегляди)
- Список померлих 2021 року (193 679)
- Вакцина Pfizer–BioNTech проти COVID-19 (177 581)
- Чемпіонат Європи з футболу 2020 (177 518)
- Пісенний конкурс Євробачення 2021 (167 713)
- Талібан (161 000)
- Біткоїн (156 633)
- Російсько-українська війна (з 2014) (151 329)
- Moderna (вакцина) (150 067)
- Втрати силових структур внаслідок російського вторгнення в Україну (з січня 2021 року) (140 294)
Найпопулярнішою сучасною подією в українській Вікіпедії стала Війна на сході України — стаття про неї отримала 229 тисяч переглядів. Також українці активно цікавилися вакцинами проти COVID-19, радикальним ісламістським рухом «Талібан» та криптовалютою Bitcoin.
Із рейтингу виключена низка статей, відвідуваність яких пояснюється технічними причинами, а не органічним інтересом. Серед іншого, виключено статті про чотири медіа: «Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія», «НТВ», «Перший канал (Росія)» та «Радіо Свобода». Переходи на ці статті здебільшого викликані дисклеймером, який встановлює YouTube на відеоролики, опубліковані медіавиданнями із державним фінансуванням.
Також неприродно високий рівень відвідуваності мала низка статей Інтернет-тематики: наприклад, YouTube, Facebook, Instagram, а також статті «Менло-Парк (Каліфорнія)» та «Сан-Бруно» — міста, де розташовані офіси Google та Meta. З цих сторінок лише стаття про YouTube мала також і високу органічну відвідуваність; кількість її переглядів у рейтингу вказана лише з урахуванням «ненакручених» даних.
Джерело рейтингу — аналіз Миколи Козленка на основі первинних даних https://tools.wmflabs.org/redirectviews. Враховується кількість переглядів з 1 січня до 31 грудня 2021 з урахуванням перенаправлень та ботів.
Вікіпедія є найбільшою онлайн-енциклопедією у світі та одним з найпопулярніших сайтів в Україні. Наразі у Вікіпедії уже понад 1 мільйон 132 тисячі статей українською мовою.
Громадська організація «Вікімедіа Україна» щорічно збирає дані та ділиться з читачами статистикою відвідувань українського розділу енциклопедії.