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Статті про російське вторгнення, Арестовича та Бандеру стали найпопулярнішими в українській Вікіпедії у 2022 році – "Вікімедіа Україна"

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Статті про російське вторгнення, Арестовича та Бандеру стали найпопулярнішими в українській Вікіпедії у 2022 році – "Вікімедіа Україна"

Статті про повномасштабне російське вторгнення, радника Офісу президента Олексія Арестовича та керівника українського націоналістичного руху Степана Бандеру стали найпопулярнішими в українському сегменті Вікіпедії у 2022 році, повідомляє громадська організація "Вікімедіа Україна".

"Найпопулярнішою в 2022 році стала стаття "Російське вторгнення в Україну (2022)", яка отримала 3 715 590 переглядів. На вершину рейтингу також потрапили статті про радника Офісу президента України Олексія Арестовича та очільника українського націоналістичного руху Степана Бандеру", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що минулого року в українській Вікіпедії також часто цікавилися статтями на теми, пов'язані із захистом України від російської агресії, зокрема статтями про Збройні сили України, головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, президента України та верховного головнокомандувача Володимира Зеленського, збірний образ пілотів 40 бригади тактичної авіації "Привида Києва", окремий загін спеціального призначення НГУ "Азов".

Повідомляється, що українці часто відвідували сторінки, пов'язані з діями країни-терориста на території України, а також читали статті про різноманітні види озброєнь: M142 HIMARS, Bayraktar TB2, БМ-21 "Град", С-300, сухопутну військову техніку України.

"Також популярними були статті про російські ракетні комплекси "Іскандер", "Калібр" та ракетний крейсер "Москва", - наголосили в організації.

Там додають, що серед географічних об'єктів до рейтингу традиційно потрапили стаття про Україну, яку минулого року переглянули 1 724 906 разів, та Київ — 890 353 перегляди. Також українці вперше активно цікавилися Республікою Китай (відома також як Тайвань).

"Унаслідок російського повномасштабного вторгнення багато речей сталися вперше. Уперше одразу п'ять статей українською мовою мають понад мільйон переглядів — раніше це була максимум одна стаття на рік. Уперше найпопулярнішим історичним діячем року став Степан Бандера, а Тарас Шевченко не потрапив навіть до десятки. І вперше теми війни та сьогодення настільки витіснили шкільні чи освітні: значно більше людей хотіли зрозуміти, хто ж такий Арестович та що накоїла країна-агресор у Грузії у 2008 році, а "вічно популярні" Леся Українка чи Богдан Хмельницький уперше випали з п'ятдесятки (найпопулярніших статей Вікіпедії в році – ІФ-У)", – заявив заступник голови правління ГО "Вікімедіа Україна" та адміністратор української Вікіпедії Микола Козленко.

Громадська організація "Вікімедіа Україна" є регіональним відділенням "Фонду Вікімедіа" в Україні. Вона популяризує вікіпроєкти "Фонду Вікімедіа", найбільш відомим серед яких є Вікіпедія; залучає до Вікіпедії нові знання та користувачів, а також розвиває вікіспільноту в Україні.

Теги: #рейтинг #вікіпедія

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