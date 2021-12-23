МВС Білорусі визнало "Радіо Свобода" екстремістським формуванням
МВС Білорусі визнало екстремістським формуванням "Радіо Свобода" (в РФ радіостанцію визнано ЗМІ-іноагентом), ідеться в повідомленні в Telegram-каналі міністерства в четвер.
"Міністерство внутрішніх справ 23 грудня екстремістським формуванням визнало групу громадян, які об'єдналися за допомогою інтернет-ресурсів "Радіо Свобода", - зазначено в повідомленні.
Ідеться про сайт, YouTube-канал, Telegram-канал "Радіо Свобода" та його сторінку в соцмережах.
Раніше в Білорусі було визнано екстремістськими матеріали інтернет-каналів "Радіо Свобода".