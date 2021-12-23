Телеком

14:47 23.12.2021

МВС Білорусі визнало "Радіо Свобода" екстремістським формуванням

1 хв читати

МВС Білорусі визнало екстремістським формуванням "Радіо Свобода" (в РФ радіостанцію визнано ЗМІ-іноагентом), ідеться в повідомленні в Telegram-каналі міністерства в четвер.

"Міністерство внутрішніх справ 23 грудня екстремістським формуванням визнало групу громадян, які об'єдналися за допомогою інтернет-ресурсів "Радіо Свобода", - зазначено в повідомленні.

Ідеться про сайт, YouTube-канал, Telegram-канал "Радіо Свобода" та його сторінку в соцмережах.

Раніше в Білорусі було визнано екстремістськими матеріали інтернет-каналів "Радіо Свобода".

Теги: #радіо_свобода #білорусь
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:29 23.12.2021
У Польщі затримали групу мігрантів, які припливли з Білорусі понтоном через Свіслоч

У Польщі затримали групу мігрантів, які припливли з Білорусі понтоном через Свіслоч

19:02 22.12.2021
Україна на п'ять років запроваджує антидемпінгові мита на імпорт білоруської фанери та деревостружкових плит із Білорусі та РФ

Україна на п'ять років запроваджує антидемпінгові мита на імпорт білоруської фанери та деревостружкових плит із Білорусі та РФ

16:22 22.12.2021
Новим послом РФ у Білорусі стане Гризлов - джерело

Новим послом РФ у Білорусі стане Гризлов - джерело

15:16 20.12.2021
Кризу на кордоні Білорусі з ЄС, безсумнівно, підтримує РФ – президент Польщі

Кризу на кордоні Білорусі з ЄС, безсумнівно, підтримує РФ – президент Польщі

14:33 20.12.2021
Зеленський про можливе розміщення ядерної зброї в Білорусі: Такими речами не можна грати

Зеленський про можливе розміщення ядерної зброї в Білорусі: Такими речами не можна грати

08:07 20.12.2021
Мінськ має намір передати Європарламенту п'ять томів справи про дії польських силовиків під час міграційної кризи

Мінськ має намір передати Європарламенту п'ять томів справи про дії польських силовиків під час міграційної кризи

15:30 18.12.2021
У Мінську заявили про готовність розмістити в Білорусі російську ядерну зброю у відповідь на "погрози з боку НАТО"

У Мінську заявили про готовність розмістити в Білорусі російську ядерну зброю у відповідь на "погрози з боку НАТО"

20:40 16.12.2021
Імпорт е/е з Білорусі після п'ятиденного провалу завтра зросте в кілька разів

Імпорт е/е з Білорусі після п'ятиденного провалу завтра зросте в кілька разів

18:24 14.12.2021
У Білорусі впроваджують кримінальну відповідальність за заклики до санкцій

У Білорусі впроваджують кримінальну відповідальність за заклики до санкцій

14:05 14.12.2021
Білоруського опозиціонера Тихановського засуджено до 18 років ув'язнення - ЗМІ

Білоруського опозиціонера Тихановського засуджено до 18 років ув'язнення - ЗМІ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Усі друковані ЗМІ в Україні повинні мати україномовну версію з 16 січня

Мовний омбудсмен вважає неприпустимим надання телеканалу "Дом" можливості здійснювати мовлення недержавною мовою на всій території України

Медіа можуть розвиватися прибутково - власник "НВ" і "УП" Фіала

Зеленський: Україна у співпраці з Apple у лютому 2023 року проведе перепис населення

З 1 грудня в Україні розпочнеться тестування функції декларування місця проживання на порталі "Дія"

ОСТАННЄ

Мережа "Сільпо" запустила власне радіо

TikTok став найвідвідуванішим доменом 2021 року, обігнавши Google

"Нова пошта" встановлює примірочні у відділеннях

Усі друковані ЗМІ в Україні повинні мати україномовну версію з 16 січня

Перше в історії SMS-повідомлення пішло з молотка у Франції більш ніж за 100 тис. євро

КС визнав заборону російських фільмів і телепередач в Україні конституційною

Мінцифри хоче залучити тисячі нових ІТ-фахівців у 2022 році за рахунок 50% покриття державою вартості ІТ-освіти - Федоров

Співвласник "Нової пошти" вважає її потенційним "єдинорогом"

Зеленський підписав закон про спецумови оподаткування резидентів "Дія City"

Аксесуари для "захисту від 5G", що продаються в інтернеті, виявилися радіоактивними

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА