МВС Білорусі визнало "Радіо Свобода" екстремістським формуванням

МВС Білорусі визнало екстремістським формуванням "Радіо Свобода" (в РФ радіостанцію визнано ЗМІ-іноагентом), ідеться в повідомленні в Telegram-каналі міністерства в четвер.

"Міністерство внутрішніх справ 23 грудня екстремістським формуванням визнало групу громадян, які об'єдналися за допомогою інтернет-ресурсів "Радіо Свобода", - зазначено в повідомленні.

Ідеться про сайт, YouTube-канал, Telegram-канал "Радіо Свобода" та його сторінку в соцмережах.

Раніше в Білорусі було визнано екстремістськими матеріали інтернет-каналів "Радіо Свобода".