Інтерфакс-Україна
Телеком
17:36 07.11.2025

Очікування від ініціативи щодо спецрежиму оподаткування е-резидентів не виправдала очікувань - Гетманцев

2 хв читати
Очікування від ініціативи щодо спецрежиму оподаткування е-резидентів не виправдала очікувань - Гетманцев

Запроваджена з 1 квітня 2024 року ініціатива про впровадження спеціального режиму оподаткування для е-резидентів не виправдала очікувань, замість 3 тис. зареєстровано лише 116, з них 82 як фізособи-підприємці, проте податкові надходження відсутні, повідомив очільник парламентського фінкомітету Данило Гетманцев.

"Якщо пам’ятаєте, спеціальний режим був прийнятий в розвиток експерименту Кабінету міністрів, що розпочав діяльність ще з 1 липня 2020 року і впроваджувався Мінцифрою та був спрямований на залучення іноземних підприємців до української економіки шляхом надання їм можливості вести бізнес онлайн. Мінцифри за цим проєктом обіцяло понад 3000 е-резидентів уже в перший рік провадження та близько $1,5 млн податків", — написав він у Телеграм-каналі.

Проте, за словами Гетманцева, проєкт е-резидент досі залишається не успішним: з 116 е-резидентів зареєстровано як ФОП лише 82, а сплачено податків — 0 грн.

Як повідомлялось, 4 грудня 2024 року Верховна Рада на засіданні підтримала прийняла закон 4113-IX (законопроєкт №9319) щодо оподаткування винагород за гіг-контракти резидентів "Дія.City" з правкою про набуття чинності новими податковими нормами (законопроєкт №11416д) для фізосіб-підприємців і юросіб про єдиний податок із 1 січня 2025 року.

Ним передбачалось скасування норми щодо незастосування пільгової ставки ПДФО 5% та мінімального ЄСВ до доходів спеціалістів "Дія.City" для е-резидентів зі статусом стартапів, якщо кількість таких осіб у резидента "Дія.City" менше дев’яти. Водночас, передбачався запобіжник проти зловживань: якщо стартап не виконав критерії до завершення другого року перебування у статусі резидента "Дія.City", потрібно доплатити ПДФО та ЄСВ.

Передбачено також звільнення від оподаткування ПНВК (податку на виведений капітал) благодійної допомоги, наданої резидентами "Дія.City" на користь ЗСУ, скасування актів наданих послуг для гіг-фахівців.

Крім того, запропоновано посилення "антикритеріїв" резидентства "Дія.City" на період дії воєнного стану та післявоєнний період, а також усунуто деякі редакційні неточності профільного закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні".

Теги: #е_резидент #гетманцев

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:35 29.10.2025
Гетманцев про звинувачення в плагіаті: пропоную вказати мені де і як надалі робити посилання, аби я знав на майбутнє

Гетманцев про звинувачення в плагіаті: пропоную вказати мені де і як надалі робити посилання, аби я знав на майбутнє

09:54 29.10.2025
Голову фінкомітету Ради Гетманцева звинувачують у плагіаті в дисертації

Голову фінкомітету Ради Гетманцева звинувачують у плагіаті в дисертації

10:14 28.10.2025
Питання подрібнення на ФОП з метою ухилення від оподаткування перебуває на розгляді БЕБ – Гетманцев

Питання подрібнення на ФОП з метою ухилення від оподаткування перебуває на розгляді БЕБ – Гетманцев

10:07 28.10.2025
Гетманцев констатує відсутність потенціалу Ради оподаткування посилок вартістю до EUR150

Гетманцев констатує відсутність потенціалу Ради оподаткування посилок вартістю до EUR150

10:05 28.10.2025
Податкова служба зможе відслідкувати EUR2 тис. пільговий ліміт продажів на всіх цифрових платформах – Гетманцев

Податкова служба зможе відслідкувати EUR2 тис. пільговий ліміт продажів на всіх цифрових платформах – Гетманцев

11:33 25.09.2024
Мінцифри запустить е-резидентство за кілька днів - Федоров

Мінцифри запустить е-резидентство за кілька днів - Федоров

ВАЖЛИВЕ

"Vodafone Україна" у III кв.-2025 збільшив чистий прибуток на 20,6% за зростання виручки на 9,9%

Міністр цифровізації Польщі: РФ напала навмисно, у нас є факти та докази

"Vodafone Україна" в І півріччі скоротив чистий прибуток на 13% за зростання виручки на 15%

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

"Київстар" у II кв.-2025 збільшив EBITDA на 23,5%, наростив виручку на 25,8%

ОСТАННЄ

АМКУ дозволив "Київстару" купити СЕС у Житомирській області на 12,95 МВт

SpaceX купить у EchoStar частоти за $2,6 млрд, оплатить угоду власними акціями

"Vodafone Україна" у III кв.-2025 збільшив чистий прибуток на 20,6% за зростання виручки на 9,9%

"Київстар" може купити СЕС у Житомирській області на 12,95 МВт – АМКУ

Держстат офіційно запустив новий портал з ШІ-асистентом

monobank запустив функцію спільних карток для користувачів

У перший день цифровізації отримання відстрочок в ЦНАПи було подано майже 4000 заяв – Федоров

"Датагруп" за 9 міс.-2025 отримала 94,04 млн грн чистого прибутку

У Мінцифри очікують на збільшення завантаженості ЦНАПів у перші дні листопада у зв’язку зі змінами в оформленні відстрочок

"Укртелеком" за 9 міс.-2025 збільшив дохід на 5,6%, EBITDA зросла на 6,6%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА