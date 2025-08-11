Інтерфакс-Україна
Телеком
12:41 11.08.2025

"Vodafone Україна" викупив євробонди на $5,2 млн

Другий за величиною український оператор мобільного зв'язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU), який 15 липня у зв’язку зі сплатою дивідендів оголосив третю пропозицію про викуп своїх єврооблігацій за зниженою до 85% від номіналу ціною, отримав заявок на $53,395 млн та задовільнив їх на суму $5,208 млн.

"Усі придбані облігації були анульовані, й після такого анулювання загальна номінальна вартість облігацій, що залишаються в обігу, становить 292 532 259,80 доларів США", – йдеться у повідомлені компанії у понеділок на Ірландській фондовій біржі.

"Vodafone Україна" нагадала, що коефіцієнт масштабування становив 0,131545188948731, а розрахунки за тендерною пропозицією відбулися 6 серпня.

Два перших рази "Vodafone Україна" викупав облігації на суму, еквіваленту EUR1 млн, а третього разу на суму, еквіваленту EUR1 млн+$3,5 млн.

Дебютний викуп був оголошений по ціні 99% від номіналу, другий – 90% від номіналу, а третій – 85% від номіналу. Результати другого викупу компанія на біржі не оголошувала, тоді як коефіцієнт масштабування першого викупу становив 0,0040355668.

Викуп єврооблігацій пов’язаний з тим, що 24 квітня 2025 року VFU оголосив про виплату дивідендів своєму акціонеру у розмірі 660,245 млн грн ($15,9 млн за вказаним у повідомленні курсом) за 2024 рік. Згідно із обмеженнями Нацбанку, вони сплачуватимуться окремими щомісячними виплатами дивідендів. Очікується, що кожен такий щомісячний дивіденд становитиме суму в гривнях, яка дорівнюватиме EUR1 млн.

Компанія наголосила, що за умовами випуску облігацій у такому випадку вона повинна запропонувати всім власникам облігацій подати заявку на їх продаж на суму, що дорівнює сумі дивідендів, сплачених за межі України.

VFU раніше нагадав, що всього облігацій із погашенням у лютому 2027 року та номінальною ставкою 9,625% річних було випущено на $300 млн, з них компанія зараз тримає облігації на $0,5 млн.

Як повідомлялося, VFU у 2024 році збільшив виручку на 13,1% - до 24,44 млрд грн, скоротивши чистий прибуток на 30,1% - до 3,54 млрд грн.

У січні-березні 2025 року виручка зросла на 14% порівняно з аналогічним періодом 2024 року - до 6,59 млрд грн, тоді як чистий прибуток впав на 24% - до 697 млн грн.

Теги: #vodafone_україна #євробонди

