Федоров обговорив з британськими дипломатами цифрові реформи та ШІ

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров обговорив з тимчасово повіреною у справах Великої Британії Шарлоттою Сюрен, директором з розвитку Ендрю Окенденом та командою питання цифрових реформ і штучного інтелекту.

"Фокус нашої співпраці — підтримка цифрових та антикорупційних реформ у межах UK DIGIT, розвиток малого й середнього підприємництва через проєкт Дія.Бізнес, розвиток WINWIN AI Center of Excellence та розробка національної ШІ-стратегії ", - повідомив Федоров у своєму телеграм-каналі у вівторок .

Він зазначив, що завдяки проєкту "Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості" (UK DIGIT), який реалізується консорціумом на чолі з Фондом Євразія (Eurasia Foundation) вдалось продовжити розробку еАкцизу, запустити ветеранські послуги в Дії, почати розробку національної цифрової адженди до 2030 року.

Також підтримали стратегію WINWIN, зокрема команди AgroTech, Partnership & Investment, Science.City, розробили дашборд покриття інтернетом по Україні.

Окрім цього, завдяки діяльності UK DIGIT модернізовано послугу єВідновлення і послугу для Міжнародного реєстру збитків, оновлено єдину державну електронну систему у сфері будівництва, почали розробляти три проєкти політик у сфері штучного інтелекту та забезпечили синхронізацію цифрових ініціатив між відомствами через інститут CDTO.

"Подякував за стратегічну підтримку й допомогу у втіленні важливих проєктів. Завдяки підтримці партнерів продовжуємо будувати найзручнішу цифрову державу для громадян і бізнесу та досягати амбітних цілей", - додав Федоров.