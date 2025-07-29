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20:35 29.07.2025

Федоров обговорив з британськими дипломатами цифрові реформи та ШІ

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Федоров обговорив з британськими дипломатами цифрові реформи та ШІ

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров обговорив  з тимчасово повіреною у справах Великої Британії Шарлоттою Сюрен, директором з розвитку Ендрю Окенденом та командою питання цифрових реформ і штучного інтелекту.

"Фокус нашої співпраці — підтримка цифрових та антикорупційних реформ у межах UK DIGIT, розвиток малого й середнього підприємництва через проєкт Дія.Бізнес, розвиток WINWIN AI Center of Excellence та розробка національної ШІ-стратегії ", - повідомив Федоров у своєму телеграм-каналі у вівторок .

Він зазначив,  що завдяки проєкту "Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості" (UK DIGIT),  який  реалізується консорціумом на чолі з Фондом Євразія (Eurasia Foundation) вдалось продовжити розробку еАкцизу, запустити ветеранські послуги в Дії, почати розробку національної цифрової адженди до 2030 року.

Також підтримали стратегію WINWIN, зокрема команди AgroTech, Partnership & Investment, Science.City, розробили  дашборд покриття інтернетом по Україні.

Окрім цього, завдяки діяльності UK DIGIT  модернізовано послугу єВідновлення і послугу для Міжнародного реєстру збитків, оновлено єдину державну електронну систему у сфері будівництва, почали розробляти три проєкти політик у сфері штучного інтелекту та  забезпечили синхронізацію цифрових ініціатив між відомствами через інститут CDTO.

"Подякував за стратегічну підтримку й допомогу у втіленні важливих проєктів. Завдяки підтримці партнерів продовжуємо будувати найзручнішу цифрову державу для громадян і бізнесу та досягати амбітних цілей", - додав Федоров.

 

Теги: #британия #федоров #встреча

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