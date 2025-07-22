Інтерфакс-Україна
Телеком
14:17 22.07.2025

Укртелеком офіційно приєднався до Connect Europe

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Укртелеком офіційно приєднався до Connect Europe

Генеральна асамблея Connect Europe схвалила повноправне членство Укртелекому в асоціації, йдеться у офіційному повідомленні асоціації у вівторок.

 “Наша участь у Connect Europe — це важливий етап як для Укртелеком, так і для інтеграції України до цифрової спільноти Європи. Попри війну, ми продовжуємо будувати стійку, сучасну інфраструктуру, яка об’єднує людей, підтримує економіку та зміцнює національну безпеку. Ми готові ділитися нашим унікальним досвідом, робити внесок у цифрову стійкість Європи та разом працювати над створенням безпечного, інклюзивного й інноваційного цифрового майбутнього”, — прокоментував надання повноправного членства генеральний директор АТ "Укртелеком" Юрій Курмаз.

У свою чергу генеральний директор Connect Europe Алессандро Гропеллі заявив, що приєднання Укртелекому — це сильний сигнал про майбутнє цифрової єдності в Європі. Це доказ стійкості цифрового сектору України й нагадування про те, що зв’язок — це не лише технологія, а й солідарність, демократія та відновлення. “Ми з честю вітаємо інтеграцію Укртелеком у нашу екосистему та з нетерпінням чекаємо можливості вчитися з їх виняткового досвіду”, - додав він.

Connect Europe — асоціація провайдерів цифрових мереж і телеком-послуг, що об’єднує організації з Європи та суміжних країн. Укртелеком став 43 компанією, що приєдналась до асоціації.  Connect Europe зміцнює свою роль ключової платформи для співпраці в сфері телекомунікаційної політики, інвестицій, інновацій, конкурентоспроможності та цифрової інклюзії по всій Європі й за її межами.

Укртелеком — найбільший оператор фіксованого широкосмугового зв’язку в Україні, що забезпечує критично важливу цифрову інфраструктуру для мільйонів домогосподарств, підприємств і державних установ. Волоконно-оптична мережа компанії охоплює понад 3 мільйони домогосподарств у 2 тисячах населених пунктах.

 

 

Теги: #укртелеком

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