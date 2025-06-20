Укртелеком та Інститут спецзв’язку КПІ поглиблюють стратегічне партнерство з підготовки фахівців з інфокомунікацій та кібербезпеки

АТ "Укртелеком" та Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України "КПІ імені Ігоря Сікорського" оголосили про розвиток стратегічного партнерства у сфері підготовки фахівців з інфокомунікаційних технологій та кібербезпеки.

Як повідомила компанія в пресрелізі у п’ятницю, співпраця спрямована на посилення практичної складової підготовки кадрів для захисту державних інформаційних ресурсів і об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.

Зокрема, партнерство передбачає:

обмін експертизою та практичним досвідом;

проведення лекцій, семінарів і майстер-класів;

створення сучасних навчальних лабораторій.

У межах вже реалізованих заходів експерти Укртелекому, зокрема технічний директор Дмитро Микитюк, ІТ-директор Павло Голіцин і керівник департаменту IT-безпеки Євген Алексеєв, провели серію майстер-класів для наукових та науково-педагогічних працівників Інституту. Вони представили практичні кейси з проектування мережевої архітектури фіксованого зв’язку та впровадження сучасних моделей кіберзахисту.

За даними компанії, отримані знання вже інтегруються в освітні програми, а наступним етапом стане створення навчальної лабораторії з використанням обладнання провідних світових виробників. Укртелеком забезпечить її технічне оснащення та надаватиме експертну підтримку.

"Критична цифрова інфраструктура має бути масштабованою, надійною і захищеною – вона повинна відповідати викликам нашого часу. Ми раді ділитися практичним досвідом з академічною спільнотою, щоб готувати нове покоління фахівців", – прокоментував генеральний директор Укртелекому Юрій Курмаз.

"Розвиток нашої співпраці з Укртелекомом – це стратегічний крок до формування фахівців, здатних ефективно захищати інформаційні ресурси та критичну інфраструктуру держави", – зазначив начальник Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського, бригадний генерал Олександр Пучков.