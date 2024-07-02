ЧЄ-2024: Збірна Нідерландів виграла у Румунії з рахунком 3:0 і вийшла в 1/4 фіналу

На матчі в Мюнхені у вівторок збірна Нідерландів переграла Румунію з рахунком 3:0, і вперше за 16 років вийшла в 1/4 фіналу Чемпіонату Європи з футболу-2024, повідомляє Суспільне. Спорт.

Збірна Румунії активно розпочала матч, завдавши удару в поперечину воріт Нідерландів, проте вже на 20 хвилині збірна Нідерландів вийшла вперед. У другому таймі ініціативою володіла збірна Нідерландів, яка провела у ворота суперника ще два м'ячі - на 60 та на 93 хвилині зустрічі.

Збірна Нідерландів виходить на переможця матчу Туреччина-Австрія, який відбудеться в Берліні в суботу, 6 липня.

Як повідомлялося раніше, ЧЄ-2024 з футболу проходить у Німеччині з 14 червня до 14 липня 2024 року. У груповому турнірі збірна України поступилася збірній Румунії з рахунком 0:3.