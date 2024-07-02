Спорт

21:30 02.07.2024

ЧЄ-2024: Збірна Нідерландів виграла у Румунії з рахунком 3:0 і вийшла в 1/4 фіналу

1 хв читати
ЧЄ-2024: Збірна Нідерландів виграла у Румунії з рахунком 3:0 і вийшла в 1/4 фіналу

На матчі в Мюнхені у вівторок збірна Нідерландів переграла Румунію з рахунком 3:0, і вперше за 16 років вийшла в 1/4 фіналу Чемпіонату Європи з футболу-2024, повідомляє Суспільне. Спорт.

Збірна Румунії активно розпочала матч, завдавши удару в поперечину воріт Нідерландів, проте вже на 20 хвилині збірна Нідерландів вийшла вперед. У другому таймі ініціативою володіла збірна Нідерландів, яка провела у ворота суперника ще два м'ячі - на 60 та на 93 хвилині зустрічі.

Збірна Нідерландів виходить на переможця матчу Туреччина-Австрія, який відбудеться в Берліні в суботу, 6 липня.

Як повідомлялося раніше, ЧЄ-2024 з футболу проходить у Німеччині з 14 червня до 14 липня 2024 року. У груповому турнірі збірна України поступилася збірній Румунії з рахунком 0:3.

 

 

 

Теги: #футбол #чє2024 #матчі #турнір

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:58 30.06.2024
Визначились перші учасники 1/4 фіналу ЧЄ-2024 з футболу

Визначились перші учасники 1/4 фіналу ЧЄ-2024 з футболу

21:53 26.06.2024
Зеленський після гри збірної на ЧЄ-2024 з футболу: Наші великі перемоги попереду!

Зеленський після гри збірної на ЧЄ-2024 з футболу: Наші великі перемоги попереду!

21:07 26.06.2024
Україна зіграла внічию з Бельгією і вибула з ЧЄ-2024 з футболу

Україна зіграла внічию з Бельгією і вибула з ЧЄ-2024 з футболу

18:23 21.06.2024
Зеленський після перемоги України на Євро-2024: Кожен з нас має боротися за свободу, життя і правильне сприйняття України у світі

Зеленський після перемоги України на Євро-2024: Кожен з нас має боротися за свободу, життя і правильне сприйняття України у світі

14:32 18.06.2024
У німецьких містах закривають фан-зони на Євро-2024 через негоду

У німецьких містах закривають фан-зони на Євро-2024 через негоду

07:12 09.06.2024
ФРН запроваджує прикордонний контроль усередині Шенгену

ФРН запроваджує прикордонний контроль усередині Шенгену

19:08 16.02.2024
Результати чемпіонату України зі сквошу-2024

Результати чемпіонату України зі сквошу-2024

12:28 14.02.2024
Перші корти паделу відкрили у спортивному клубі Lviv Racket Sports Park

Перші корти паделу відкрили у спортивному клубі Lviv Racket Sports Park

10:39 17.11.2023
У Києві пройде "Кубок України зі Сквошу 2023"

У Києві пройде "Кубок України зі Сквошу 2023"

17:08 23.08.2023
Благодійний сквош-турнір Zenit Ukraine Open 2023 в Києві: результати змагань

Благодійний сквош-турнір Zenit Ukraine Open 2023 в Києві: результати змагань

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна зіграла внічию з Бельгією і вибула з ЧЄ-2024 з футболу

УКРАЇНА ОБІГРАЛА СЛОВАЧЧИНУ НА ЄВРО-2024 - 2:1

Україна з великим рахунком програла Румунії в першому матчі на Євро-2024

Ярослава Магучіх виборола "золото" на ЧЄ-2024 зі стрибків у висоту, у Геращенко "бронза"

Іспанський "Реал" - переможець Ліги чемпіонів УЄФА

ОСТАННЄ

Український дім у Парижі під час Олімпіади-2024 матиме назву Volia Space - Бідний

НОК представив колекцію нової олімпійської форми для нацзбірної команди України від польської компанії 4F

Українська команда GRECO увійшла в топ-5 корпоративного чемпіонату світу з шахів

Українські спортсмени отримали вже 101 ліцензію на участь в Олімпіаді в Парижі - Бідний

Українська збірна завоювала 5 медалей, зокрема 2 золотих, на Євро-24 з плавання

УКРАЇНА ОБІГРАЛА СЛОВАЧЧИНУ НА ЄВРО-2024 - 2:1

Україна у п'ятницю проведе другий матч на Євро-2024 зі Словаччиною

Україна закликає МОК позбавити російських дзюдоїстів ліцензій на Олімпіаду-2024

MEGOGO пояснює збій у трансляції футбольного матчу Україна-Румунія погодними умовами

Україна з великим рахунком програла Румунії в першому матчі на Євро-2024

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА