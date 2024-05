Україна братиме участь в Олімпіаді-2024 у Парижі - Мінспорту

Україна братиме участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі (Франція), повідомило Міністерство молоді та спорту.

"Ці ігри мають особливе значення для України, адже це можливість показати світові нашу волю та силу духу. Гасло України на Олімпійських іграх: The Will to Win. Цього разу для України Олімпіада - це в першу чергу великий екран до світу. Ми маємо нагадати, що Україна є, бореться і здатна перемагати. Cам факт, що у Парижі виступають під українським прапором є великим проявом сили волі", - ідеться в повідомленні пресслужби Мінспорту.

Як повідомлялося, Національний олімпійський комітет України (НОК) і Міністерство молоді та спорту України розробили рекомендації для українських атлетів щодо контактів із російськими та білоруськими спортсменами на Олімпійський іграх 2024 року в Парижі (Франція).