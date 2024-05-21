Спорт

09:40 21.05.2024

Україна братиме участь в Олімпіаді-2024 у Парижі - Мінспорту

1 хв читати
Україна братиме участь в Олімпіаді-2024 у Парижі - Мінспорту

Україна братиме участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі (Франція), повідомило Міністерство молоді та спорту.

"Ці ігри мають особливе значення для України, адже це можливість показати світові нашу волю та силу духу. Гасло України на Олімпійських іграх: The Will to Win. Цього разу для України Олімпіада - це в першу чергу великий екран до світу. Ми маємо нагадати, що Україна є, бореться і здатна перемагати. Cам факт, що у Парижі виступають під українським прапором є великим проявом сили волі", - ідеться в повідомленні пресслужби Мінспорту.

Як повідомлялося, Національний олімпійський комітет України (НОК) і Міністерство молоді та спорту України розробили рекомендації для українських атлетів щодо контактів із російськими та білоруськими спортсменами на Олімпійський іграх 2024 року в Парижі (Франція).

Теги: #олімпіада #мінспорту #франція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:54 15.05.2024
Франція передасть Україні зенітні ракети Aster і сотні одиниць бронетехніки - ЗМІ

Франція передасть Україні зенітні ракети Aster і сотні одиниць бронетехніки - ЗМІ

16:44 14.05.2024
Макрон візьме участь у Саміті миру - Зеленський

Макрон візьме участь у Саміті миру - Зеленський

22:20 06.05.2024
Макрон вітає "зобов'язання" Китаю "утримуватися від продажу будь-якої зброї" Москві

Макрон вітає "зобов'язання" Китаю "утримуватися від продажу будь-якої зброї" Москві

03:54 06.05.2024
Макрон закликав Нетаньягу домовитися з ХАМАС про перемир'я та звільнення заручників

Макрон закликав Нетаньягу домовитися з ХАМАС про перемир'я та звільнення заручників

10:29 03.05.2024
Мовний омбудсмен наголошує на необхідності використання спортсменами української мови під час публічних виступів на Олімпіаді-2024

Мовний омбудсмен наголошує на необхідності використання спортсменами української мови під час публічних виступів на Олімпіаді-2024

13:42 02.05.2024
НОК і Мінспорту розробили рекомендації для українських атлетів щодо контактів із російськими та білоруськими спортсменами на Олімпіаді-2024

НОК і Мінспорту розробили рекомендації для українських атлетів щодо контактів із російськими та білоруськими спортсменами на Олімпіаді-2024

19:42 01.05.2024
Франція передала Україні 13 автомобілів для мобільних груп поліції з протидії насильству

Франція передала Україні 13 автомобілів для мобільних груп поліції з протидії насильству

20:39 30.04.2024
Міноборони Франції оголосило про підготовку будівництва авіаносця - наступника "Шарля де Голля"

Міноборони Франції оголосило про підготовку будівництва авіаносця - наступника "Шарля де Голля"

19:27 18.04.2024
Україна інформує МОК про російських спортсменів, які не відповідають критеріям нейтральності для участі в Олімпіаді

Україна інформує МОК про російських спортсменів, які не відповідають критеріям нейтральності для участі в Олімпіаді

21:00 17.04.2024
Макрон бачить обов'язок ЄС у розширенні санкцій проти Ірану

Макрон бачить обов'язок ЄС у розширенні санкцій проти Ірану

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Усик переміг Ф'юрі в бою за звання абсолютного чемпіона світу

УСИК СТАВ АБСОЛЮТНИМ ЧЕМПІОНОМ СВІТУ З БОКСУ В НАДВАЖКІЙ ВАЗІ

Ломаченко повернув собі титул чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF

Визначились усі учасники фінального турніру Євро-2024

Збірна України з футболу вийшла на Євро-2024, перемігши Ісландію з рахунком 2:1

ОСТАННЄ

Берінчик виграв титул чемпіона світу з боксу за версією WBO в легкій вазі

Усик переміг Ф'юрі в бою за звання абсолютного чемпіона світу

УСИК СТАВ АБСОЛЮТНИМ ЧЕМПІОНОМ СВІТУ З БОКСУ В НАДВАЖКІЙ ВАЗІ

Ольга Харлан виграла "срібло" в Пловдиві

Від початку повномасштабного вторгнення РФ загинули вже 456 українських спортсменів і тренерів

Світоліна пройшла в 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Римі

Ломаченко повернув собі титул чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF

Україна вимагає відсторонити від олімпійської кваліфікації екіпажі російських і білоруських веслувальників - НОК

Помер український футболіст і тренер Михайло Фоменко

Українці пробилися у фінал корпоративного чемпіонату світу з шахів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА