Спорт

11:02 19.05.2024

Берінчик виграв титул чемпіона світу з боксу за версією WBO в легкій вазі

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Український боксер Денис Берінчик переміг мексиканця Емануеля Наваррете в бою за вакантний титул чемпіона світу за версією WBO в легкій вазі (до 61,235 кг).

Берінчик виграв за очками роздільним рішенням суддів бій, який відбувся в Сан-Дієго (США).

Водночас нині в цій ваговій категорії титулом чемпіона світу за версією IBF володіє Василь Ломаченко, який тиждень тому переміг австралійського боксера Джорджа Камбососа.

У травні 2023 року Ломаченко програв за очками Девіну Гейні в близькому бою за всі чотири ключові титули в професійному боксі (WBC, IBF, WBA, WBO). Після того бою американець вирішив перейти у вищу вагову категорію, і титули в цій вазі стали вакантними.

Берінчик входив до складу збірної України з боксу на літніх Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні, де він узяв срібну медаль у вазі до 64 кг, Ломаченко - золото у вазі до 60 кг, а Олександр Усик - золото у вазі до 91 кг.

Теги: #берінчик #wbo #перемога

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