Спорт

09:39 08.03.2024

Міжнародна федерація гімнастики допустила до змагань російських і білоруських спортсменів, які підтримують війну - НОК

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Міжнародна федерація гімнастики допустила до змагань російських і білоруських спортсменів, які підтримують війну - НОК

Президент Національного олімпійського комітету України (НОК) Вадим Гутцайт, в. о. міністра молоді та спорту Матвій Бідний і президент Федерації гімнастики України Олександр Сухомлин звернулися до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації гімнастики з листом про порушення рекомендацій щодо нейтралітету спортсменів із країн-агресорок, допущених до міжнародних змагань.

"Як стало відомо, Міжнародна федерація гімнастики (FIG) допустила до участі у міжнародних змаганнях та Кубку світу (що відбудеться наприкінці березня в Німеччині) російських та білоруських стрибунів на батуті, які підтримують війну в Україні. Йдеться про Кирила Козлова, Даніла Казимова, Анжелу Бладцеву, Яну Лебедєву та Івана Литвиновича", - ідеться в повідомленні пресслужби НОК.

Зазначається, що зазначені спортсмени брали участь у різноманітних пропагандистських заходах, змагалися на тлі банерів із військовою російською символікою та публічно висловлювали свою проросійську позицію.

У зв'язку з цим українська сторона вказала у листі на докази їхньої позиції та звернулася з проханням переглянути рішення щодо цих спортсменів, оскільки це суперечить критеріям нейтральності, які визначені рекомендаціями МОК. 

Теги: #нок

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