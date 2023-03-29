Померла президент Федерації гімнастики України Альбіна Дерюгіна - НОК

Почесний президент Федерації гімнастики України, член виконкому Національного олімпійського комітету (НОК), заслужений тренер України Альбіна Дерюгіна померла на 92-му році життя, повідомляється на сторінці НОК у фейсбуці в середу.

"Від імені всієї олімпійської родини висловлюємо щирі співчуття родині, друзям, колегам та вихованкам Альбіни Миколаївни. Світла та добра пам'ять", - ідеться в повідомленні.

У НОК зазначили, що Дерюгіна прийшла в художню гімнастику на зорі її зародження і вважається основоположницею цього виду спорту в Україні.

"За роки роботи вона виховала не одне покоління гімнасток, які здобували олімпійські нагороди, перемагали на чемпіонатах світу та Європи, примножуючи спортивну славу України. Сьогодні її вихованки відомі в усьому світі, а міцний фундамент, який вона заклала, дає змогу виводити на п'єдестал пошани все нові й нові таланти України, зберігаючи неповторний стиль української школи художньої гімнастики", - наголосили в комітеті.

Дерюгіна до 1992 року була старшим тренером збірної СРСР з художньої гімнастики, з 1986 року - президент Федерації художньої гімнастики. У Києві вона організувала школу художньої гімнастики, яка здобула світову популярність.

Після 1992 року - старший тренер збірної України, член виконкому Національного олімпійського комітету України. Дерюгіна - Герой України, заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури і спорту України.