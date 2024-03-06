Міжнародна федерація з водних видів спорту порушує рекомендації МОК про нейтралітет спортсменів із країн-агресорок - НОК

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт разом із в. о. міністра молоді та спорту Матвієм Бідним і президентом Федерації плавання України Андрієм Власковим звернулися до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і Міжнародної федерації з водних видів спорту з листом про порушення рекомендацій МОК щодо нейтралітету спортсменів із країн-агресорок, допущених до міжнародних змагань.

"Ідеться про білоруську плавчиню Анастасію Шкурдай, яка підтримує війну росії проти України, бере участь у пропагандистських заходах і була допущена до чемпіонату світу з водних видів спорту у Досі (Катар)", - ідеться в повідомленні пресслужби НОК.

Зазначається, що зважаючи на те, що вона вже має олімпійську ліцензію, українська сторона звернулася до МОК та міжнародної федерації з проханням відреагувати на зазначені факти та не допустити її до Олімпійських ігор-2024.

"Незмінною залишається й позиція України, що на тлі триваючої безпрецедентної жорстокої військової агресії російської федерації, підтримуваної республікою білорусь, проти України, представники країн-агресорів не повинні бути присутні на міжнародних спортивних аренах у будь-якому статусі", - йдеться в повідомленні.