Спорт

09:49 29.02.2024

Унаслідок повномасштабної війни загинули вже 443 українські спортсмени й тренери - Мінспорту

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Унаслідок повномасштабної війни загинули вже 443 українські спортсмени й тренери - Мінспорту

Унаслідок повномасштабної війни вже загинуло 443 українські спортсмени й тренери, повідомляє Міністерство молоді та спорту.

Зокрема, за даними Мінспорту України, станом на сьогодні внаслідок війни загинуло 443 українські спортсмени й тренери, 502 спортивні об'єкти постраждали від військових дій, а 40% української молоді залишило свої домівки.

Як повідомлялося, на початку лютого в Мінспорту повідомили, що в Україні з початку повномасштабної війни відновлено 81 об'єкт спортивної та молодіжної інфраструктури.

Теги: #війна #спортсмени #загиблі

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