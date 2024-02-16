Результати чемпіонату України за сквошу-2024

10-11 лютого на кортах столичного фітнес-клубу «Sport Life» Теремки відбувся Чемпіонат України зі сквошу 2024, що зібрав 120 спортсменів з усіх куточків країни. Участь у змаганнях взяли представники Харкова, Дніпра, Полтави, Одеси, Херсона та Львова та інших регіонів країни.

Серед дорослих категорій чемпіонами стали Анастасія Костюкова та Денис Подворний, які змогли вибороти перемогу над своїми суперниками, демонструючи високий рівень майстерності та непереможний дух. Для Дениса Подворного ця перемога стала особливо значущою, оскільки він зумів повернутися до змагань після року відновлення та здобути свій 7-й титул чемпіона України, віддавши суперникам лише два гейми.

Повний список переможців турніру:

Хлопці до 9 років:

1 місце Костюков Артем

2 місце Філіпов Микола

3 місце Грабовський Марк

Хлопці до 11 років:

1 місце Шнейдер Артем

2 місце Матюхов Єгор

3 місце Горбунов Іван

Дівчата до 13 років:

1 місце Сивопляс Вікторія

2 місце Орленко Олександра

3 місце Краснокуцька Дар’я

Хлопці до 13 років

1 місце Гуцайлюк Андрій

2 місце Дорошенко Гліб

3 місце Томенчук Микита

Дівчата до 17 років:

1 місце Крикун Анастасія

2 місце Власенко Дар’я

3 місце Тарасова Ганна

Хлопці до 17 років:

1 місце Панченко Артем

2 місце Куриляк Данило

3 місце Щербаков Єгор

ЖІНКИ:

1 місце Костюкова Анастасія

2 місце Крикун Анастасія

3 місце Сардак Ліана

ЧОЛОВІКИ:

1 місце Подворний Денис

2 місце Панов Микита

3 місце Петрович Руслан

Організатори висловили щиру вдячність Збройним Силам України за можливість жити та проводити подібні заходи. Також подяка була адресована мережі клубів Sport Life за безкоштовне надання кортів, «Інтерфакс Україна», «Experts Club» та Максиму Уракіну за інформаційне висвітлення турніру, а також «ТЕРМОПАБ» в особі Олександра Баташова та компанії «КРАЙНА» за невтомну підтримку та допомогу в організації турніру.

Особливу подяку заслуговує Tecnifibre за цінні подарунки для дитячих категорій, а також усім гравцям та суддям, які змогли приєднатися до цієї спортивної події.

Цей чемпіонат підтвердив, що навіть у складні часи українці зберігають здатність до єднання, зростання та досягнення великих успіхів. Переможці та призери у дитячих категоріях вкотре нагадали про важливість спорту в розвитку молоді та зміцненні національного духу.