Спорт

21:35 08.09.2023

Зеленський зустрівся з українськими спортсменами - переможцями ІІІ Європейських ігор і вручив державні нагороди

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Зеленський зустрівся з українськими спортсменами - переможцями ІІІ Європейських ігор і вручив державні нагороди

Напередодні Дня фізичної культури і спорту президент України Володимир Зеленський зустрівся з переможцями ІІІ Європейських ігор, на яких збірна України виборола третє загальнокомандне місце, повідомляє пресслужба глави держави.

"Кожного разу, коли підіймається український прапор завдяки вашим перемогам, є відчуття великої поваги й гордості. Я хочу подякувати вам від усіх українців, які мають змогу відчувати це. Тому що прапор підіймається до вершини. Це означає момент перемоги", - сказав президент.

Зеленський також зауважив, що українські спортсмени є "великим елементом мотивації для української нації і невід’ємною частиною гордості нашої Батьківщини. І обов’язковою частиною тієї загальної великої перемоги, заради якої ми воюємо, працюємо, перемагаємо".

Українська держава, запевнив президент, і надалі підтримуватиме спортсменів. "Спорт, фізична культура, фізичне виховання, ваші вихователі, тренерський склад - ви є пріоритетом України", - наголосив він.

Президент вручив державні нагороди 18 спортсменам, які досягли високих результатів на III Європейських іграх у Кракові влітку цього року.

Зокрема, орден князя Ярослава Мудрого IV ступеня отримала олімпійська чемпіонка, чемпіонка III Європейських ігор з фехтування Ольга Харлан. Вона зазначила, що всі члени національної збірної раді тому, що сьогодні мають змогу тренуватися, виступати, прославляти нашу країну, піднімати український прапор і робити все можливе, щоб Гімн України чув увесь світ.

Також орден князя Ярослава Мудрого V ступеня Зеленський вручив чемпіонці та бронзовій призерці Європейських ігор з кульової стрільби Олені Костевич і чемпіону з таїландського боксу Муей Тай Ігорю Любченку.

Нагороду отримав і чемпіон із таїландського боксу Муей Тай Олег Приймачов, якого відзначено орденом "За заслуги" І ступеня. Приймачов подякував президенту за те, що він своєю присутністю підтримує українських військових на передовій. Він також передав Зеленському український прапор із підписами бійців одного зі спецпідрозділів.

Крім того, глава держави вручив чемпіонам III Європейських ігор ордени "За заслуги" II і III ступенів, ордени княгині Ольги I-III ступеня.

 

 

Теги: #спортсмени #нагороди #зеленський

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