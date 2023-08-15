Спорт

10:15 15.08.2023

Остаточного рішення щодо участі українських спортсменів в Олімпіаді в Парижі поки що не ухвалено - Гутцайт

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Остаточного рішення щодо участі українських спортсменів в Олімпіаді в Парижі поки що не ухвалено - Гутцайт

Президент Національного олімпійського комітету України, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявляє, що остаточного рішення щодо участі українських спортсменів в Олімпійських іграх у Парижі (Франція) поки що не ухвалено.

"Наразі Міжнародний олімпійський комітет (МОК) офіційно не запросив Росію і Білорусь взяти участь в Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Рішення про те, чи дозволять там спортсменам із цих двох країн змагатися під нейтральним прапором, наразі не прийнято. Національний олімпійський комітет України продовжує консультації з суб’єктами олімпійського руху щодо питання участі збірної команди України в Олімпійських іграх за умови допуску до них представників з країн-агресорок. Ми працюємо над тим, щоб врахувати всі можливі аспекти цієї безпрецедентної ситуації. Остаточне рішення буде прийнято, коли всі відповідні фактори будуть розглянуті", - йдеться в повідомленні пресслужби НОК із посиланням на Гутцайта.

Зазначається, що наразі українські спортсмени беруть участь у відбіркових змаганнях до Олімпійських ігор тільки за участю спортсменів із РФ і Білорусі, допущених міжнародними федераціями як індивідуальних нейтральних атлетів і дотримуючись суворих умов нейтралітету, встановлених кожною з них.

"Багато міжнародних федерацій дотримуються позиції недопуску до змагань спортсменів із вищезгаданих країн, і НОК України рішуче підтримує цю позицію", - йдеться в повідомленні.

Крім того, НОК України наголошує, що й надалі твердо відстоюватиме олімпійські цінності та принципи, закріплені Олімпійською хартією.

"Мир в Україні не підлягає обговоренню, і ми твердо переконані, що Олімпійські ігри не повинні бути платформою для відбілювання чи легітимізації дій, які повністю суперечать цим цінностям", - наголосили в комітеті.

Як повідомлялося, 14 серпня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова бойкотувати Олімпійські ігри в Парижі в разі допущення Росії та Білорусі до них.

Теги: #олімпіада #мінспорту #гутцайт

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