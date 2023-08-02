Нардепи пропонують ВР звернутися до іноземної влади, МОК і спортфедерацій щодо дискваліфікації Харлан

Члени комітету з питань молоді та спорту пропонують Верховній Раді ухвалити звернення до парламентів та урядів демократичних держав світу, до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і міжнародних спортивних федерацій щодо засудження незаконної дискваліфікації української фехтувальниці Ольги Харлан.

Відповідний проєкт постанови №9554 зареєстровано в парламенті 2 серпня. Його тексту на сайті парламенту наразі немає.

Співавторами законодавчої ініціативи стали, зокрема, голова профільного комітету Верховної Ради Андрій Кожем'якін ("Батьківщина"), його перший заступник Жан Беленюк ("Слуга народу"), заступники Анатолій Костюх і Василь Мокан (обидва зі "Слуги народу"), а також Григорій Суркіс (група "Платформа за життя і мир").

Як повідомлялося, 27 липня в 1/32 фіналу чемпіонату світу з фехтування українка Ольга Харлан перемогла росіянку Анну Смирнову з рахунком 15:7, однак після поєдинку відмовилася потиснути руку суперниці, що, згідно з правилами FIE, вважається проявом неповаги й карається дискваліфікацією. Росіянка подала скаргу про порушення правил Міжнародної федерації і 50 хвилин відмовлялася йти з доріжки, чекаючи на рішення комітету. Спочатку FIE відхилила протест росіянки і дозволила Харлан вийти в наступний раунд, проте пізніше стало відомо про її дискваліфікацію.

Федерації фехтування України оскаржила рішення про дискваліфікацію Харлан на чемпіонаті світу.

Пізніше міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що Міжнародний олімпійський комітет кваліфікував Харлан до участі в Олімпіаді в Парижі 2024 року. Далі стало відомо, що FIE ініціювала зміну правил після інциденту з Харлан і Смирновою і скасувала обов'язкове рукостискання після закінчення поєдинків.