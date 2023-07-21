Спорт

09:40 21.07.2023

Федерація боксу Києва та Київський національний університет будівництва та архітектури налагодили співробітництво

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Співпраця між Федерацією боксу Києва та Київським національним університетом будівництва та архітектури відкриває нові можливості для всебічного розвитку студентів. Це партнерство є своєрідним зразком, як академічний та спортивний світ можуть об'єднатися для досягнення спільної мети. Таку думку висловили Президент Київської федерації боксу Олександр Негода та ректор Київського національного університету будівництва та архітектури Петро Куліков на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у Києві в четвер.

При цьому, на думку Олександра Негоди, забезпечення українських спортсменів з боку держави на міжнародних змаганнях є недостатнім.

«Держава та Міністерство (молоді та спорту – ред.) виділяють кошти, також є підтримка молодих спортсменів через вузи, але цього зазвичай недостатньо. Коли ми готувались до участі в Європейських іграх, фінансування харчування на добу на одного спортсмена складало 410 гривень. На такі кошти неможливо дотримуватись спеціалізованого спортивного раціону харчування. Тому ми (Київська федерація боксу – ред.) вимушені були самостійно закуповувати значну частину продуктів. Те ж саме стосується іншого забезпечення спортсменів», - наголосив Негода.

За словами президента КФБ, проблема фінансування якісної підготовки спортсменів потребує системного підходу з боку як держави, так і приватних спонсорів та меценатів.

В свою чергу, ректор Київського національного університету будівництва та архітектури Петро Куліков підкреслив, що на базі його вузу створено унікальну систему підтримки молодіжного спорту та здорового способу життя, вдосконалюється спортивна інфраструктура.

«За останні роки на базі КНУБА проведено вже декілька великих турнірів з боксу серед молоді та юніорів. Крім того, ми розробили унікальну систему співпраці з Київською федерацією боксу та надаємо приміщення та тренувальну базу як для проживання, так і для підготовки молодих спортсменів. З цією метою ми при відкритті стадіону відкрили також і готель на 50 місць для розміщення там спортсменів з різних регіонів України», - зазначив він.

Петро Куліков також наголосив, що співпраця зі спортивними федераціями має бути одним з основних напрямків розвитку українських вишів. Це обумовлено як необхідністю популяризації спорту та здорового способу життя серед молоді, так і потребою створення потужної бази підготовки українських спортсменів для участі в міжнародних змаганнях.

«Такі види спорту, як футбол, баскетбол та бокс, завдяки нашій співпраці з федераціями почали масово охоплювати студентство. Я і мої колеги-ректори робимо все можливе, щоб розвивати спорт в наших навчальних закладах, проводити змагання та будувати спортивні об’єкти навіть в цей важкий час», - резюмував ректор.

Олександр Негода додав, що завдяки ініціативній позиції Кулікова та наявній інфраструктурі КНУБА вдалось утримати в Україні багатьох перспективних боксерів, зокрема чемпіона України серед молоді Богдана Горголя, який достроково виграв всі свої поєдинки на змаганнях.

«Під час всіх наших останніх турнірів ми доводили і до юніорів і до їхніх батьків, що навчально-спортивна база, створена у КНУБА дає змогу не тільки боксувати, а й отримувати якісну вищу освіту, оскільки КНУБА надає можливість пільгового вступу вихованцям нашої боксерської школи. Так, цього року 15 наших хлопців та дівчат стали студентами. Крім того, цікаво, що лідери збірної міста Києва сьогодні значною мірою є вихідцями з інших регіонів України, які завдяки наявній у КНУБА базі можуть і навчатись і розвиватись у боксі», - підкреслив Негода.

На його думку, розвиток студентського боксу є надважливою справою, оскільки цей спортивний напрямок є фундаментом як олімпійського, так і професійного боксу.

 

Теги: #бокс #кнуба #федерація_боксу

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