Спорт

14:55 30.06.2023

У Ніцці затримали головного тренера "ПСЖ" Галтьє та його сина

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У Ніцці затримали головного тренера "ПСЖ" Галтьє та його сина

Поліція Франції в п'ятницю затримала головного тренера футбольного клубу "Парі Сен-Жермен" Крістофа Галтьє в Ніцці, повідомляє телеканал БФМ-ТВ.

Його підозрюють у допущенні випадків дискримінації під час його тренерської роботи в ФК "Ніцца".

Разом із ним правоохоронці затримали його сина Джона Валовича-Галтьє.

За даними видання Nice-Matin, їх допитали вранці в п'ятницю у відділенні поліції округу Овар.

Раніше цього року Галтьє звинуватили в расистських висловлюваннях під час його роботи у футбольному клубі "Ніцца", який він тренував із 2021 до 2022 року. За словами колишнього спортивного директора клубу Жульєна Фурньє, Галтьє зробив декілька расистських і дискримінаційних заяв, коли був головним тренером клубу.

Фурньє надіслав листа з висловлюваннями тренера британській компанії INEOS, яка володіє "Ніццою", наприкінці сезону 21/22. У ньому повідомлялося, що тренер скаржився на велику кількість у команді чорношкірих гравців і гравців, які сповідують іслам. Син Галтьє, який також працював у цьому клубі, зробив аналогічні висловлювання.

Обидва чоловіки скаржилися на те, що не можуть продовжувати роботу в таких умовах.

Історія викликала резонанс у пресі, нині багато ЗМІ повідомляють, що "ПСЖ" намагається знайти нового тренера.

У Франції дискримінація за расовою або релігійною ознакою, а також - расистські висловлювання в певних ситуаціях можуть бути визнаними злочином. За них передбачені штрафи або навіть нетривале тюремне ув'язнення.

Теги: #тренер #псж #дискримінація

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