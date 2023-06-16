Спорт

09:39 16.06.2023

Мінспорту вирішило не відправляти офіційні делегації спортсменів нацзбірних на змагання, де беруть участь атлети з Росії та Білорусі

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Мінспорту вирішило не відправляти офіційні делегації спортсменів нацзбірних на змагання, де беруть участь атлети з Росії та Білорусі

Міністерство молоді та спорту вирішило не відправляти офіційні делегації спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та спорту осіб з інвалідністю для участі в міжнародних спортивних змаганнях, де беруть участь атлети з Росії та Білорусі.

"Після проведення низки зустрічей із міжнародними, всеукраїнськими федераціями та провідними спортсменами, керуючись інтересами спортивного співтовариства, а також українських спортсменів, Мінспортом ухвалено рішення не відправляти офіційні делегації спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та спорту осіб з інвалідністю для участі в міжнародних спортивних змаганнях, якщо у видах змагань з цього виду спорту беруть участь спортсмени з Російської Федерації або Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за результатами опрацювання матеріалів, наданих робочій групі, станом на сьогодні надано пропозиції щодо застосування персональних санкцій стосовно 400 осіб з-поміж спортивної спільноти РФ та РБ, які публічно підтримали збройну агресію проти України.

Також спільно з Національним олімпійським комітетом України, національними федераціями з видів спорту міністерство поінформувало Міжнародний олімпійський комітет, міжнародні федерації з видів спорту щодо 1 300 осіб із числа спортсменів національних збірних Росії та Білорусі, які входять до військових формувань, правоохоронних органів.

"Таким чином, українська сторона для пояснення незмінної позиції України щодо відсторонення представників країн-агресорів від участі у міжнародних змаганнях апелює до зібраних фактів та публічних свідчень про приналежність спортсменів РФ та РБ до військових формувань, підтримку війни в Україні, а також порушення принципів Олімпійської хартії та визначених МОК умов "нейтральності", - йдеться в повідомленні.

Теги: #мінспорту #нацзбірна

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