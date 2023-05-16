Інтеграція молодих українців до ЄС не має стати асиміляцією - Мінспорту

У Міністерстві молоді та спорту заявляють, що інтеграція молодих українців у країнах Європейського Союзу не має означати їх асиміляцію.

"Через російську агресію проти України вже близько 2 мільйонів молодих людей залишили країну і понад 2,2 мільйона стали внутрішньо переміщеними особами. Це становить 40% від загальної кількості молодих людей в Україні", - йдеться в повідомленні пресслужби Мінспорту за результатами засідання Європейської Ради з питань молоді.

У відомстві наголошують, що важливо забезпечувати збереження зв'язків між молодими українцями в Євросоюзі та їхніми друзями й однолітками в Україні, тому що це необхідно для забезпечення психологічного благополуччя та збереження української ідентичності.