Спорт

15:04 14.03.2023

Власники "Манчестер Юнайтед" відклали продаж клубу до літа - ЗМІ

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Власники "Манчестер Юнайтед" відклали продаж клубу до літа - ЗМІ

Сім'я Глейзерів, яка володіє англійським футбольним клубом "Манчестер Юнайтед", тепер планує продати команду до початку літнього трансферного вікна в червні, тоді як раніше планувалося, що зміна власника відбудеться до кінця квітня, пише The Telegraph із посиланням на поінформовані джерела.

Як повідомлялося, на "Манчестер Юнайтед" претендує Джим Реткліфф, найбагатша людина Великої Британії.

Також заявку на купівлю клубу направив шейх Джасім бен Хамад Аль-Тані, голова правління Qatar Islamic Bank та син колишнього прем'єр-міністра Катару. Він планує придбати команду через фонд Nine Two Foundation, названий так на честь так званого "класу 92" - легендарного покоління гравців "МЮ", коли за команду виступали Девід Бекхем, Райан Гіггз, Пол Скоулз, Нікі Батт, Гарі та Філ Невілл.

В угоді також може взяти участь американський фонд Elliott Management Corp., написала The Wall Street Journal. Elliott не зацікавлений у покупці клубу, проте може надати фінансування одному із претендентів.

Глейзери розраховують отримати за клуб близько $6 млрд.

Родина Глейзерів володіє "червоними дияволами" з 2005 року. Останнім часом вони зіткнулися із критикою та закликами продати команду через слабкі результати - востаннє "Манчестер Юнайтед" вигравав чемпіонат у 2013 році. Наразі клуб перебуває на третьому місці у турнірній таблиці Англійської прем'єр-ліги.

Акції клубу (юрособа під назвою Manchester United Ltd., торгується на Нью-Йоркській Фондовій Біржі) зросли в ціні на 2% у понеділок. З початку року вони подорожчали на 12,2%.

Теги: #футбол #манчестер_юнайтед

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