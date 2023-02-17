Акції "Манчестер Юнайтед" злетіли на очікуваннях пропозицій щодо купівлі

Акції англійського футбольного клубу "Манчестер Юнайтед" підскочили на чутках, що невдовзі потенційні покупці можуть направити офіційні пропозиції щодо придбання клубу.

Родина Глейзерів, яка володіє командою з 2005 року, встановила термін до 22:00 п'ятниці за місцевим часом (0:00 за Києвом) для подання попередніх заявок на придбання "червоних дияволів", повідомляє MarketWatch.

Як повідомлялося, на "Манчестер Юнайтед" претендують неназвані приватні інвестори з Катару та Саудівської Аравії, а також Джим Реткліфф, найбагатша людина Великої Британії. Глейзери розраховують отримати за клуб близько 6 млрд фунтів ($7,3 млрд).

Акції клубу (юрособа під назвою Manchester United Ltd. торгується на Нью-Йоркській фондовій біржі) подорожчали майже на 10% у четвер і зростають ще на 5,5% на попередніх торгах у п'ятницю.