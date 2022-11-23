Спорт

09:51 23.11.2022

Власники "Манчестер Юнайтед" розглядають можливість продажу клубу

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Власники "Манчестер Юнайтед" розглядають можливість продажу клубу

Власник одного з найуспішніших футбольних клубів Англії "Манчестер Юнайтед" - Manchester United Plc - оцінює різні стратегічні альтернативи подальшого розвитку, серед яких є продаж ФК.

"Оскільки ми прагнемо продовжувати... історію успіху клубу, рада директорів Manchester United санкціонувала проведення ретельної оцінки стратегічних альтернатив. Ми розглянемо всі варіанти, що відповідають інтересам фанатів клубу", - йдеться у повідомленні співголів ради директорів Manchester United Аврама та Джоеля Глейзерів.

Серед інших "стратегічних альтернатив" компанія може також розглянути частковий продаж клубу або залучення інвестицій на різні проєкти, зокрема ремонт і модернізацію стадіонів та інфраструктури, пише агентство Bloomberg.

Компанія та сім'я Глейзерів тісно співпрацює з фінансовими консультантами з питань подальшого розвитку. Консультантом Manchester United виступає The Raine Group, Глейзерів – Rothschild and Co.

Водночас цього літа Bloomberg із посиланням на свої джерела вже повідомляв, що Глейзери можуть розглянути варіант продажу міноритарної частки в Manchester United. У межах угоди, згідно зі співрозмовниками агентства, клуб міг отримати оцінку в 5 млрд фунтів стерлінгів (6 млрд доларів).

Котирування акцій Manchester United підскочили на 11% на додаткових торгах у Нью-Йорку у вівторок після публікації повідомлення клубу. Ринкова капіталізація ФК із початку року зросла майже на 5% і становить наразі майже $2,12 млрд.

Теги: #футбол #манчестер_юнайтед

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